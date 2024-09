San Marino, il ct Cevoli: “La partita perfetta. Che gioia!”

Seconda vittoria di sempre pe la Nazionale di San Marino. Stavolta però è ancora più preziosa perché non è un semplice bis, ma è il primo successo in assoluto in gare con punti in palio. Dopo 20 anni, è una bella soddisfazione.

Meglio tardi che mai. E' proprio il caso di dirlo. Anche se, vent'anni sono un periodo veramente lungo. La Nazionale di calcio di San Marino torna a vincere una partita. Come nel 2004 e sempre contro il Liechtenstein, arrivano i tre punti, nell'esordio della gara valida per la prima giornata di Nations League . Mattatore della serata è il classe 2005 Nicko Sensoli , attaccante della San Marino Academy . Dopo 6 pareggi e ben 135 sconfitte, ecco la vittoria. Quella cercata, voluta e ottenuta.

San Marino, le voci dei protagonisti

Nel post partita euforia e tanta soddisfazione. Una gioia comprensibile per la Nazionale sammarinese dopo tanto tempo. Queste le parole del ct Roberto Cevoli. "Faccio i complimenti ai ragazzi. Gielo avevo letto negli occhi che avevano voglia di dimostrare che ci potevano stare anche loro. Volevano fortemente questa vittoria e l'hanno ottenuta con grande sacrificio. Sono troppo contento per loro e per la Federazione che se lo merita da tanto perchè sta lavorando bene e i risultati si stanno vedendo sia a livello giovanile che nella prima squadra. Abbiamo terminato la partita con tre 2006, un 2005 e questo è un ulteriore motivo di vanto. La serata perfetta? E' vero perchè abbiamo fatto un gol, potevamo farne degli altri, non ne abbiamo presi, meglio di così oggi non potevo chiedere. I 7 minuti di recupero? Ho pensato che prendevamo gol all'ultimo, ma poi ho visto che la squadra rischiava pochissimo, quindi ero molto fiducioso che potevamo portarla a casa".