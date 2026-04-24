Le due vittorie consecutive contro Everton e Fulham hanno rilanciato il Liverpool verso la qualificazione alla prossima Champions League. Domani pomeriggio i Reds cercheranno di fare tris nella sfida contro il Crystal Palace, importante per mettere un'ipoteca sull'Europa che conta. Nelle ultime ore, però, si è parlato molto del possibile addio del portiere Alisson Becker a fine stagione (lo vuole la Juventus). Sulla questione è intervenuto l'allenatore Arne Slot.

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LIVERPOOL, INGHILTERRA - 19 APRILE: Arne Slot, allenatore del Liverpool, dopo la partita di Premier League tra Everton e Liverpool all'Hill Dickinson Stadium il 19 aprile 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

Liverpool, Arne Slot allontana le voci su Alisson: "Non diamo credito ai rumors"

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Il Liverpool si prepara per la sfida di domani pomeriggio contro ildove un eventuale successo porterebbe i Reds veramente ad un passo dalla qualificazione allaper la prossima stagione, alla quale ci si domanda se farà parte. L'ex portiere dellaè fermo da un mese per un problema fisico e nelle ultime ore sono circolate diverse voci su un forte interesse della Juventus verso il numero 1 carioca.

Arne Slot, intervenuto in conferenza stampa, ha reagito così: "Sono concentrato solo sul futuro a breve termine, ovvero rivederlo in porta il prima possibile". Il brasiliano ha rinnovato il suo contratto con i Reds giusto qualche settimana fa, che lo legherà ad Anfield fino a giugno 2027. Un rinnovo che, tuttavia, non garantisce la permanenza a Londra del classe '92. Un problema che però non si pone il tecnico olandese.

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"La risposta sarà che a tutte queste voci che circolano su di lui, probabilmente su di me e su altri, non diamo credito in questa squadra - continua Slot - Reagiamo solo quando è necessario accertare i fatti, e al momento non è questo il caso. L'obiettivo principale di Ali è tornare a giocare il prima possibile per il club che ama e poi per la nazionale che desidera rappresentare, ovvero il Brasile. Credo che questo sia già il suo obiettivo a breve e medio termine".

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