Liverpool-Arsenal, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming live

Jacopo del Monaco 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 19:46)

Ecco tutte le informazioni necessarie sul dove vedere il big match di domani pomeriggio tra il Liverpool e l'Arsenal, valevole per la terza giornata della Premier League. Le due squadre si affronteranno alle ore 17:30 ad Anfield.

La situazione delle due squadre prima della partita — Nella giornata di domani, il Liverpool Campione d'Inghilterra affronterà la squadra arrivata seconda nella scorsa edizione della Premier. Dopo aver speso più di 200 milioni di euro in questa sessione di calciomercato, tra cui poco più di 30 per il classe 2006 Giovanni Leoni, i Reds di Arne Slot hanno esordito perdendo ai rigori il Community Shield contro il Crystal Palace. In campionato, invece, il loro cammino ha avuto inizio col piede giusto grazie alla vittoria casalinga contro il Bournemouth (4-2) ed a quella in trasferta contro il Newcastle per 2-3, decisa nei minuti di recupero dalla rete del 2008 Rio Ngumoha.

Così come i loro avversari di domani, anche l'Arsenal di Mikel Arteta ha effettuato diversi acquisti importanti e l'ultimo in ordine cronologico è stato quello di Eberechi Eze dal Crystal Palace, ufficializzato la scorsa settimana. Il club del Nord di Londra ha esordito in Premier battendo di misura il Manchester United all'Old Trafford grazie al gol di Riccardo Calafiori. La scorsa settimana, invece, ha vinto 5-0 in casa contro il Leeds United grazie alle doppiette di Viktor Gyökeres e Jurriën Timber ed alla rete di Bukayo Saka.

Probabili formazioni — Entrambi gli allenatori avranno a disposizione la maggior parte dei titolari, anche se qualcuno sarà assente per infortunio. Tra i Reds non ci saranno Frimpong, Bajcetic ed è in dubbio Mac Allister. I Gunners, invece, dovranno fare a meno di Saka, Gabriel Jesus e Havertz e ci sono dubbi sulle condizioni di Ødegaard e Trossard.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké.All: Slot

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi, Merino; Madueke, Gyökeres, Eze. All: Arteta

Liverpool-Arsenal, dove vedere il big match — Sia i Reds che i Gunners sono a punteggio pieno e l'obiettivo dei due club è quello di rimanere a punteggio pieno. Il big match delle 17:30 di domani pomeriggio si potrà vedere su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. La diretta streaming della sfida, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.