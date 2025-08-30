Per il classe 2002, i Magpies hanno sborsato ben 85 milioni nelle casse dello Stoccarda: cifra che si giustifica non solo per i 17 gol siglati in 33 presenze lo scorso anno, ma anche perché su Woltemade ci sono grosse aspettative in patria, specialmente da quando è diventato il più giovane giocatore di sempre in Bundesliga , all'età di 17 anni nel 2020. Su di lui, infatti, ricadono le speranze della nazionale tedesca che da diversi anni non riesce più a produrre un vero e proprio riferimento offensivo.

Infine, ai canali ufficiali del club, Woltemade ha affermato: "Sono davvero felice di essere in questo club straordinario. Fin dal primo contatto ho sentito che il club mi voleva davvero e aveva grandi progetti per me. Lasciare la Germania è un grande passo nella mia vita, ma tutti mi hanno accolto così bene che mi sento già come in famiglia. Dopo aver parlato con l'allenatore, ho la sensazione che questo sia il posto giusto per me per raggiungere il massimo livello. Conosco lo stadio per aver visto le partite in televisione: è fantastico e so che l'atmosfera è incredibile. Sono davvero entusiasta di giocare e iniziare a segnare goal qui".