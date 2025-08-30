La Premier League continua a fare la voce grossa nel mercato estivo: l'ultimo ruggito arriva dal Newcastle, che con l'ingaggio di Nick Woltemade firma l'acquisto più oneroso della sua storia. L'attaccante tedesco arriva dallo Stoccarda al termine di una stagione parecchio positiva, culminata con la sorprendente vittoria in Coppa di Germania.
Il comunicato
Premier, Newcastle da record: firma Woltemade per 85 milioni. I Magpies non hanno mai speso così tanto
Per il classe 2002, i Magpies hanno sborsato ben 85 milioni nelle casse dello Stoccarda: cifra che si giustifica non solo per i 17 gol siglati in 33 presenze lo scorso anno, ma anche perché su Woltemade ci sono grosse aspettative in patria, specialmente da quando è diventato il più giovane giocatore di sempre in Bundesliga, all'età di 17 anni nel 2020. Su di lui, infatti, ricadono le speranze della nazionale tedesca che da diversi anni non riesce più a produrre un vero e proprio riferimento offensivo.
Prima di questo colpo di mercato, il quinto della campagna dei Magpies, il trasferimento più costoso in entrata s'è concretizzato con l'ingaggio di Alexander Isak, prelevato dalla Real Sociedad nell'estate del 2022 per 70 milioni di euro.
Il comunicato del Newcastle e le prime parole di Woltemade—
Dal comunicato del club inglese si evince che Woltemade ha firmato un contratto a lungo termine con il Newcastle, con cui vestirà la maglia numero 27. Il ventitreenne, inoltre, si unirà alla nazionale tedesca la prossima settimana per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Slovacchia e Irlanda del Nord. Quest'anno, peraltro, potrebbe liberare definitivamente il sopracitato Isak, su cui ha inchiodato gli occhi il Liverpool di Arne Slot.
Infine, ai canali ufficiali del club, Woltemade ha affermato: "Sono davvero felice di essere in questo club straordinario. Fin dal primo contatto ho sentito che il club mi voleva davvero e aveva grandi progetti per me. Lasciare la Germania è un grande passo nella mia vita, ma tutti mi hanno accolto così bene che mi sento già come in famiglia. Dopo aver parlato con l'allenatore, ho la sensazione che questo sia il posto giusto per me per raggiungere il massimo livello. Conosco lo stadio per aver visto le partite in televisione: è fantastico e so che l'atmosfera è incredibile. Sono davvero entusiasta di giocare e iniziare a segnare goal qui".
© RIPRODUZIONE RISERVATA