Premier League, una nuova era per le partite in diretta: tutte le novità

Dalla prossima stagione Il campionato inglese introdurrà riprese in campo e interviste a caldo per trasformare l’esperienza televisiva dei tifosi

Giorgio Abbratozzato 28 giugno - 12:48

La Premier League è pronta a trasformare profondamente il modo in cui gli appassionati seguiranno le partite in tv. A partire dalla stagione 2025/26, grazie a un nuovo maxi-accordo per i diritti televisivi da 7,7 miliardi di euro, il campionato inglese introdurrà una serie di innovazioni tecnologiche e narrative mai viste nel calcio europeo. Il modello? Quello delle leghe americane, dove l’intrattenimento è parte integrante dello sport.

Interviste in diretta ai giocatori appena sostituiti in Premier League — Una delle principali novità riguarderà l’introduzione di brevi interviste a bordo campo ai giocatori appena usciti dal campo. Dopo un rapido momento di recupero, i protagonisti saranno intervistati direttamente sulla linea laterale, offrendo al pubblico televisivo reazioni immediate, emozioni vere e parole ancora segnate dall’adrenalina del gioco. Una misura mai sperimentata finora in Europa, pensata per accorciare la distanza tra chi gioca e chi guarda.

Cameraman in campo e accesso limitato agli spogliatoi — Altra innovazione di rilievo sarà la possibilità, per brevi istanti, di far entrare i cameraman sul terreno di gioco durante le celebrazioni dei gol. L’obiettivo è catturare primi piani più intensi ed emozionanti. Le telecamere potranno inoltre accedere in modo controllato agli spogliatoi: non durante i discorsi tecnici o i momenti privati ma in occasioni selezionate, per raccontare il dietro le quinte in modo nuovo.

Uno scarto netto rispetto alla tradizione europea — Se in America queste soluzioni sono ormai consolidate, in Europa rappresentano una svolta culturale. La Premier League rompe con l’approccio più formale e discreto delle dirette tradizionali per puntare su un’esperienza più coinvolgente e immersiva. Resta ancora da capire con quale frequenza e in quali partite verranno adottate queste misure. La direzione è chiara: il futuro del calcio in tv sarà più vicino, più spettacolare e sempre più pensato per chi guarda da casa.