Tutto pronto per la prossima stagione di calcio inglese: l'esordio dei campioni in carica del Liverpool e un big match la domenica

Samuele Amato Redattore 18 giugno - 11:57

Arriva anche il calendario e gli incroci delle giornate della prossima stagione del campionato inglese. La Premier League 2025-26 ripartirà ad agosto, con il Liverpool a difendere il titolo e le dirette contendenti pronte a strappargli la corona. Ripartirà da una prima giornata che vede un classico del calcio britannico e che trasuda storia: Manchester United-Arsenal.

Premier League, il Liverpool apre ad Anfield — Deve ancora concludersi il Mondiale per Club che si sta tenendo negli Stati Uniti d'America, ma gli appassionati del calcio europeo non vedono l'ora di tornare nelle competizioni del Vecchio Continente. Tra queste c'è sicuramente la Premier League che, in mattinata, ha pubblicato il calendario della stagione 2025-2026. Il primo appuntamento con i campi in terra britannica è fissato per il fine settimana del 15, 16 e 17 agosto.

A fare gli onori di casa, aprendo questa nuova stagione di Premier League, è il Liverpool campione in carica. I Reds di Arne Slot tornano da mattatori della precedente annata, in grado di dominare in lungo e in largo e lasciare un distacco importante dalle dirette inseguitrici (tra cui l'Arsenal). I Liver Birds partono da Anfield Road dove, venerdì 15 agosto, arriverà il Bournemouth (che hanno concluso noni la precedente stagione).

Si passa alla giornata di sabato 16 agosto, dove ci saranno sfide interessanti. I vincitori dell'Europa League - ma 17esimi in classifica - del Tottenham con Thomas Frank nuovo tecnico ospiteranno il neopromosso Burnley. Occhi puntati su Aston Villa-Newcastle, che dovrebbe promettere spettacolo tra due squadre che stanno raggiungendo alti livelli in patria e in Europa. Il Manchester City, invece, vuole ritornare a dominare e dovrà farlo partendo dalla trasferta contro il Wolverhampton. Ecco l'elenco e gli orari dei match di sabato:

Aston Villa-Newcastle, ore 12.30;

Brighton-Fulham, ore 15.00;

Nottingham Forest-Brentford, ore 15.00;

Sunderland-West Ham, ore 15.00;

Tottenham-Burnley, ore 15.00;

Wolverhampton-Manchester City, ore 17.30.

Il primo appuntamento nel Regno Unito si chiuderà lunedì 18 agosto con Leeds-Everton, alle ore 20. Ma è la domenica che regalerà emozioni pure a tifosi e appassionati.

Un derby di Londra e un "classic clash" britannico — Copertina di questa prima giornata di Premier League e bigliettino da visita per chi vorrà iniziare questa nuova stagione inglese. Le luci della ribalta se le prendono i due match della domenica, 17 agosto. Da un lato abbiamo un derby londinese, dall'altro uno di quegli incroci che sanno di leggenda.

Alle ore 14.00, i campioni della Conference League ripartiranno da casa: il Chelsea di Enzo Maresca sfiderà i campioni di FA Cup, il Crystal Palace. I Bluesritorneranno dal Mondiale per Club, forti del loro quarto posto nella scorsa stagione e della coppa europea vinta contro il Betis; i Glaziers, invece, potrebbero cavalcare l'onda dell'entusiasmo derivante dalla finale vinta contro il Manchester City, che gli ha permesso di conquistare il loro primo trofeo nazionale e accedendo alla prossima Europa League.

Poco dopo questa sfida, ad allestirsi per questo opening weekend di Premier League è il Teatro dei Sogni, l'Old Trafford. In campo una sfida dal sapore speciale: Manchester United-Arsenal. I Red Devils devono ritrovare la propria dimensione, dopo annate deludenti e dopo l'ultima batosta: finale di Europa League persa e 15esimo posto in campionato. I Gunners, invece, vorrebbero fare il salto di qualità per conquistare finalmente un titolo nazionale, dopo stagioni da "eterni secondi".