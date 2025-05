Liverpool, Salah sfida il tempo: “Voglio giocare fino a 40 anni”

Dal possibile addio ai Reds al rinnovo: l'egiziano vuole continuare a stupire fino a una veneranda età

Federico Grimaldi 29 maggio - 13:15

A 32 anni, Mohamed Salahnon ha alcuna intenzione di rallentare. Reduce da una stagione straordinaria con 29 gol e 18 assist, l’attaccante egiziano ha trascinato il Liverpool alla conquista della Premier League e si è aggiudicato il premio di giocatore della stagione. Nonostante le sirene dell’Arabia Saudita e la scadenza imminente del contratto, Salah ha scelto di rimanere ad Anfield, rinnovando fino al 2027. In un’intervista a ON Sport, ha confermato la sua volontà di continuare a giocare ad alti livelli ancora a lungo: “Penso di poter arrivare fino a 40 anni”. L'ex Roma non vuole ancora sentir parlare di fine carriera.

What a season Mo Salah has had! 🇪🇬👑 pic.twitter.com/eQnULuIE2j

— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 25, 2025

Salah, leader senza tempo: rinnovo, record e ambizioni future — A 32 anni, Mohamed Salah dimostra di essere ancora al centro del progetto Liverpool, sia per rendimento che per ambizione. Reduce da una stagione straordinaria, conclusa con 29 gol e 18 assist in tutte le competizioni, l’attaccante egiziano ha guidato i Reds alla conquista della Premier League, guadagnandosi anche il titolo di MVP. In un momento in cui avrebbe potuto chiudere il suo ciclo in Inghilterra con un bilancio trionfale, Salah ha invece scelto di restare: il suo contratto è stato rinnovato fino al 2027, rimandando così il forte interesse dell’Arabia Saudita.

In un’intervista concessa a ON Sport, l’egiziano ha raccontato i retroscena della sua decisione: “Il mio contratto con il Liverpool era scaduto e sarei andato in Arabia Saudita, ma abbiamo finalizzato l’accordo con il Liverpool. Non so cosa succederà, ma sono felice qui a Liverpool e resterò per i prossimi due anni. Poi vedrò cosa farò”. Salah ha ammesso di essere ancora in contatto con i dirigenti sauditi, senza escludere un futuro trasferimento in Medio Oriente. Ma al momento la sua mente è focalizzata solo sul Liverpool e sulla voglia di continuare a scrivere pagine importanti con la maglia dei Reds.

Lontano dal pensare al ritiro, Salah ha le idee chiare anche sul futuro: “Se me lo chiedete, penso di poter giocare fino a 39 o 40 anni ma se dovessi sentirmi in dovere di smettere prima, lo farò. Ho realizzato molto”, ha detto con consapevolezza. Determinazione, condizione fisica e passione per il gioco: il "faraone" non è ancora pronto ad abdicare.