Il confronto tra le due squadre e il loro cammino nelle competizioni di questa annata calcistica, in vista della partita di domenica.

Samuele Amato 10 maggio 2025 (modifica il 10 maggio 2025 | 09:32)

Il discorso titolo in Premier League si è chiuso settimana scorsa. Il Liverpool si è incoronato come campione d'Inghilterra alla 34esima giornata, festeggiando con la larga vittoria per 5 a 1 sul Tottenham. La diretta inseguitrice non ha potuto nulla: l'Arsenal di Mikel Arteta si è fermato a 15 punti di distanza, ma concentrandosi sul percorso in Champions League; che, però, è terminato in semifinale. Reds e Gunners si affronteranno questa domenica per la 35esima giornata di Premier League: una partita che mette di fronte anche il percorso fatto da Liverpool e Arsenal in questa stagione.

Liverpool campione! Capolavoro Slot, immenso Salah — Serviva un'annata perfetta per spezzare il dominio prolungato del Manchester City in terra britannica. All'inizio di questa stagione, tra le aspiranti al titolo c'era proprio l'Arsenal, che nelle ultime due edizioni aveva terminato la stagione da seconda in classifica. Nel mentre, i Reds della contea del Merseyside dovevano ricostruire l'ambiente dopo l'addio del tecnico Jurgen Klopp.

Un "detto-fatto" che nessuno si aspettava. Il Liverpool ingrana subito in campionato tre vittorie e zero gol subiti, tra cui il 3 a 0 al Manchester United all'Old Trafford. Ma subito dopo arriva la prima sconfitta. Ad Anfield si presenta il Nottingham Forrest, autore di una stagione sorprendente da underdog, che supera per 1 a 0 la squadra di Arne Slot. Quella sarà l'unica sconfitta nel girone d'andata della Premier.

La prima parte della stagione del Liverpool è stata perfetta. Mentre si imponeva con forza in Inghilterra, la squadra dei Liver Birds stava conquistando anche l'Europa: tanto da terminare la fase campionato della Champions League da prima in classifica. Ma il percorso nella competizione si è interrotto ai rigori degli ottavi di finale contro il PSG. Non vanno bene nemmeno le altre due coppe nazionali. In FA Cup, il Liverpool viene eliminato a sorpresa dal Plymouth Argyle (club che milita in Championship); mentre perde in finale della Carabao Cup contro il Newcastle.

Tuttavia, i Reds non ne risentono in campionato, tanto da arrivare ad una striscia di sette vittorie consecutive tra 22esima e 28esima giornata. Con un ampio vantaggio sull'Arsenal, la questione del titolo diventa puramente matematica. La certezza arriva il 27 aprile, quando il Liverpool batte per 5 a 1 il Tottenham. La Kop ed Anfield celebrano la ventesima Premier League. Vero trascinatore dei Reds e mattatore del campionato britannico è Momo Salah: attualmente capocannoniere con 28 reti e con 18 assist all'attivo.

Arsenal, stagione da zero titoli: è tutto da buttare? — Si sa, Roma non è stata fatta in un solo giorno. Ma, in quel di Highbury nel bordo di Islington, la costruzione per una squadra vincente sta richiedendo più tempo del previsto. Sia perché in questi anni il dominio dei Citizens di Pep Guardiola è stato invadente, sia perché i Gunners non sono riusciti ad andare oltre i loro limiti.

L'Arsenalsi è dovuto arrendere allo straordinario campionato del Liverpool. Se in terra britannica ha faticato (con 13 pareggi e quattro sconfitte), la squadra di Mikel Arteta ha sorpreso sul versante internazionale. I north-londoners hanno seguito, infatti, i rivali nella qualificazione diretta agli ottavi di Champions League: passando la fase a campionato da terza in classifica. La qualità di gioco prodotta dai Gunners ha portato anche a dei risultati, tanto da diventare una delle favorite.

La prova di forza arriva agli ottavi di finale. L'Arsenal vola ad Eindhoven per affrontare il PSV reduce dalla vittoria ai play-off contro la Juventus: in casa degli olandesi, i Gunners si impongono per 7 a 1. Partita di gestione all'Emirates Stadium, con un 2 a 2 finale. Ai quarti, poi, l'esame più duro: i campioni in carica del Real Madrid. Il doppio confronto contro i Blancos hanno consacrato la squadra di Arteta ad una delle favorite. Il 3 a 0 all'andata, in casa, senza storia dove gli uomini di Carlo Ancelotti sono stati travolti dal genio tattico e dalle qualità dei londinesi. Vittoria anche al Bernabeu per 2 a 1.

Si accede così in semifinale. Un traguardo raggiunto, mentre venivano meno gli impegni in patria. La Premier ormai viaggiava spedita verso il Merseyside, ma ci sono anche le delusioni delle due coppe nazionali: eliminazione da parte del Manchester United in FA Cup ai calci di rigore; sconfitta nella doppia sfida contro il Newcastle nella semifinale della Carabo Cup. La Champions era rimasta l'unica competizione in cui i Gunners potevano vincere. Un sogno che è stato spezzato nella settimana che porta a Liverpool-Arsenal.

Infatti, al pari dei rivali del nord dell'Inghilterra, l'Arsenal affronta il Paris Saint-Germain in semifinale di Champions League. Un doppio confronto che Arteta non è riuscito a passare per accedere ad una storica prima finale. L'andata va ai parigini grazie alla rete di Ousmane Dembelé. Il ritorno al Parco dei Principi viene vinto sempre dai francesi di Luis Enrique per 2 a 1.

L'importanza di Liverpool-Arsenal Questa domenica, 11 aprile, alle 0re 17.30, si giocherà la seconda sfida stagionale tra le due formazioni. Una partita che, a discapito degli obiettivi andati e rimasti, ha una sua importanza. Il Liverpool vorrebbe chiaramente confermare il suo status dopo questa Premier vinta. L'Arsenal, invece, vorrebbe consolidare la sua posizione in classifica e scacciare via i malumori.

Arne Slot vorrebbe spinge i propri Reds sempre più in alto, anche per finire in maniera impeccabile la stagione (dopo la sconfitta contro il Chelsea nell'ultima giornata). Una vittoria contro l'Arsenal manderebbe un segnale ai futuri contendenti alla corona inglese.

Per gli uomini di Mikel Arteta, con il titolo ormai ai Liver Birds del Merseyside, l'unico obiettivo è blindare il secondo posto (67 punti): il Manchester City dista solo di tre punti; mentre Newcastle e Chelsea seguono a quattro lunghezze di distanza. Attenzione anche al Nottingham Forest sesto a quota 61 punti.Nonostante i cinque slot per la Champions League, chiudere distanti dal Liverpool potrebbe avere un contraccolpo psicologico: ma l'Arsenal vuole risollevarsi dopo la partita di Parigi.