Il sabato di Premier League si apre con la super sfida tra Liverpool e Chelsea. La partita è valida per la 36esima giornata di campionato e si gioca ad Anfield. Per i Blues è praticamente l'ultima chiamata per non rimanere fuori dall'Europa, mentre i Reds sono più tranquilli avendo la qualificazione alla prossima Champions League già in tasca. In una stagione che per entrambe non è indimenticabile, facciamo un passo indietro e ripercorriamo quelli che sono i migliori marcatori della sfida tra Liverpool e Chelsea.

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Liverpool-Chelsea, la top 5 dei marcatori della partita

Apre la classifica marcatori di questa storica sfida quello che è il capocannoniere all time del Liverpool, ovvero Ian Rush. Dei suoi 339 gol in maglia Reds, 10 ne ha riservati al Chelsea. Se si conta che li ha realizzati in diciannove gare, ciò significa che la media è di circa uno ogni due partite. I blues sono tra le vittime preferite del bomber gallese. La squadra londinese è infatti la sesta a cui ha fatto più male, se si considera anche l'unica altra rete messa a segno contro di essa vestendo la maglia del Leeds.

LIVERPOOL, UNITED KINGDOM - MAY 15: I giocatori del Liverpool Sammy Lee, Ian Rush e Phil Neal salutano il pubblico dopo la partita di Division One tra Liverpool e Norwich City ad Anfield il 15 maggio 1984 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Mike Powell/Allsport/Getty Images)

Roger Hunt

Segue in questa piccola classifica un altro giocatore simbolo del Liverpool, Roger Hunt. In questo caso bisogna tornare agli anni Sessanta, quando l'inglese trascinò i Reds alla vittoria di sei trofei e soprattutto la Nazionale a quello che finora è l'unico Mondiale vinto, quello del 1966. Per quanto riguarda questa sfida, anche per Hunt la media è molto simile a quella di Rush, avendo realizzato 9 gol in 18 partite. Per lui il Chelsea è la quinta vittima preferita, a cui però ha segnato solo in maglia Liverpool pur avendoci giocato contro anche con quella del Bolton.

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Didier Drogba

Il primo giocatore del Chelsea è il grande Didier Drogba, anche lui a 9 realizzazioni ma raggiunte in molte più partite: ben 28. Nonostante una media di un gol ogni tre gare, il Liverpool è comunque la seconda vittima preferita dell'ivoriano. Come nel caso di Rush, il totale delle reti fatte in tutta la carriera è di 11, considerando quelle sia all'andata sia al ritorno di un ottavo di finale di Coppa Uefa del 2004 con il Marsiglia. Il dato incredibile riguarda proprio l'Europa, visti i tanti scontri tra Blues e Reds in Champions. Tra Chelsea e francesi ha infatti segnato 6 volte.

LONDON - SEPTEMBER 17: Didier Drogba del Chelsea esulta dopo aver segnato il primo gol durante la partita di Barclays Premiership tra Chelsea e Liverpool a Stamford Bridge il 17 settembre 2006 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Bobby Tambling

In quarta posizione si trova il secondo calciatore del Chelsea di questa Top 5: Bobby Tambling. Con 8 gol in 15 partite, il centravanti classe 1941 ha dunque una media molto simile a quella di Rush. Il Liverpool è la quarta vittima preferita del centravanti, che nella classifica capocannonieri all time del club è al secondo posto dietro a Frank Lampard. Rispetto a quelli che lo hanno preceduto in questa classifica, è l'unico ad aver realizzato più di una doppietta contro l'altra squadra.

Fernando Torres

L'altro a esserci riuscito è Fernando Torres, che chiude al quinto posto con 7 reti. Lo spagnolo è anche l'unico doppio ex della sfida, anche se tutti gol fatti sono arrivati in maglia Reds. Con il Liverpool ha la media migliore di tutti, avendoli segnati in sole 8 sfide. Questa però peggiora drasticamente con l'altra maglia, dato che è rimasto a secco in tutte e otto le presenze con il Chelsea. Anche il suo dato è molto europeo. Delle 7 reti totali 2 sono arrivate in Champions League, nella semifinale del 2007/08 persa.

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