Mohamed Salah rimane una bandiera del Liverpool. L'attaccante egiziano che ha vinto tutto col club inglese, consacrandolo come uno dei migliori giocatori della sua epoca, spera presto che questa squadra possa tornare a sollevare al cielo trofei importanti. A mancare, a suo dire, sarebbe soprattutto il timore reverenziale da incutere agli avversari, scemato nel corso di questa stagione disastrosa.

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LIVERPOOL, INGHILTERRA - 25 APRILE: Mohamed Salah del Liverpool applaude i tifosi mentre viene sostituito a seguito di un infortunio durante la partita di Premier League tra Liverpool e Crystal Palace ad Anfield il 25 aprile 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

Liverpool, annus horribilis

Due giorni fa il Liverpool ha incassato un'altra. Addirittura 4 sono state le reti griffate dall'Aston Villa che ha blindato la sua qualificazione alla prossima Champions League. Al contrario, i Reds devono ancora centrare l'Europa che conta, quando manca soltanto una partita al termine della propria stagione. Ultima avversaria sarà il Brentford ad Anfield. Intanto, però, c'è fortissimo malcontento nella piazza, per un titolo di Campioni d'Inghilterra mai difeso e il futuro di Slot che non appare più una roccia - eufemismo.

Gli attuali 59 punti non sono garanzia totale del quinto e ultimo posto valido per la Champions. Il Bournemouth, infatti, potrebbe ancora superare i Reds, in caso di due successi nelle ultime due uscite stagionali.

Salah, parole da leader: "Liverpool, torniamo a vincere"

Per questa ragione, uno dei leader dello spogliatoio ha alzato la voce sui social, richiamando all'unione d'intenti a spostando immediatamente il focus sull'ultimo vero obiettivo rimasto al Liverpool: la Champions League. Ecco cosa ha scritto Mohamed Salah sul suo profilo X:

"Ho visto questo club passare da chi dubitava a chi credeva, e da chi credeva a campione. Ci è voluto duro lavoro e ho sempre fatto tutto il possibile per aiutare il club a raggiungere quel traguardo. Niente mi rende più orgoglioso di questo.

Crollare di nuovo in un'altra sconfitta in questa stagione è stato molto doloroso e non è ciò che i nostri tifosi meritano. Voglio vedere il Liverpool tornare a essere la squadra d'attacco pesante da far paura agli avversari e tornare a essere una squadra che vince trofei. Quello è il calcio che so giocare e quella è l'identità che deve essere recuperata e mantenuta per sempre. Non può essere negoziabile e chiunque entri in questo club dovrebbe adattarsi a essa.

Vincere qualche partita di tanto in tanto non è ciò su cui dovrebbe concentrarsi il Liverpool. Tutte le squadre vincono partite.

Il Liverpool sarà sempre un club che significa molto per me e per la mia famiglia. Voglio vederlo avere successo per molto tempo dopo che me ne sarò andato.

Come ho sempre detto, qualificarsi alla Champions League della prossima stagione è il minimo indispensabile e farò tutto il possibile per far sì che accada."

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