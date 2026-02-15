Prima l'assist a Jonen per il vantaggio dei Reds, poi il rigore che ha chiuso la partita. L'egiziano porta la squadra di Slot al quinto turno

Mattia Celio Redattore 15 febbraio - 17:09

3 reti al Brighton e quinto turno di FA Cup conquistato. Il Liverpooldi Arne Slot passeggia sui Seagulls con un 3-0 senza storia e centra così la qualificazione al turno successivo. E soprattutto, vede tornare la pace tra Momo Salah e la tifoseria Reds. L'egiziano è stato il man of the match con una rete (su rigore) e un assist e al termine della partita si è preso, o meglio ripreso, l'applauso dell'Anfield. Domani i londinesi scopriranno il loro prossimo avversario.

Liverpool, Salah ritrova la forma i Reds battono il Brighton — Dal Brighton al Brighton. L'ultima volta che Mohamed Salahera sceso in campo contro i Seagulls c'era un clima di rancore e recriminazioni tra l'egiziano e la tifoseria del Liverpool, tanto che l'ex Roma stava seriamente manifestando la sua voglia di andare via a gennaio. Due mesi dopo quel momento sembra ormai sia diventato solo un brutto ricordo. Il classe '92 è di nuovo titolare, segna e guida la squadra di Arne Slot e, soprattutto, si è riconciliato con l'ambiente Reds.

Nella sfida di FA Cup di ieri, l'egiziano ha fornito un assist sublime a Curtis Jones, il suo quarto dal ritorno dalla Coppa d'Africa, e ha segnato su rigore, consentendo al Liverpool di accedere al quinto turno con una schiacciante vittoria sulla squadra di Fabian Hürzeler (3-0). In mezzo lo straordinario gol di Dominik Szoboszlai, "Uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento", secondo Salah. Archiviata la qualificazione, adesso i Reds aspettano di sapere il prossimo avversario che arriverà nel sorteggio di domani.

"È molto bello avere di nuovo Momo (Salah, n.d.r.) a segno - ha detto Slot in conferenza stampa - Ma quello che apprezzo di più è che aiuta molto la squadra anche in difesa, e questo è molto positivo. È ciò di cui la squadra ha bisogno. Inoltre, ogni tre giorni ci sono più giocatori in grado di giocare a questo livello di intensità e quindi vediamo sempre di più la qualità che abbiamo". Il Liverpool tornerà in campo domenica 22 febbraio contro il Nottingham Forest.