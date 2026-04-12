Per l'attaccante inglese è la sua seconda rete stagionale. Battuto il precedente record detenuto per 13 anni da Sterling

Mattia Celio Redattore 12 aprile - 17:08

Rio Ngumoha sempre più al centro del progetto del Liverpool e, intanto, già nella storia dei Reds. Nella sfida di ieri contro il Fulham, che ha visto la squadra di Slot trionfare 2-0 e trovare la vittoria dopo 3 giornate, l'inglese ha aperto le marcature al 36'. Per il classe 2008 si è trattata della seconda rete stagionale, ma soprattutto la prima all'Anfield. Una rete che gli ha consentito di battere uno storico record appartenuto a Raheem Sterling per 13 anni.

Liverpool, Rio Ngumoha si prende l'Anfield: è il più giovane a segnare un gol nella casa del Reds — Il Liverpoolvince 2-0, ritrova la vittoria dopo tre turni e consolida il suo quinto posto per la qualificazione alla Champions League. Ma nella vittoria sui Cottagers c'è anche di più. Ad aprire le marcature è stato Rio Ngumoha al 36' con una rete da favola. Servito da Florian Wirtz, l'attaccante ha spiazzato i difensore con un paio di finte per calciare la palla sul secondo palo. Solo 4' dopo è arrivato il raddoppio di Momo Salah.

Con la rete di ieri pomeriggio, l'inglese è arrivato alla sua seconda marcatura stagionale in 14 presenze totale, ma soprattutto gli ha permesso di battere un record che resisteva da 13 anni. Rio Ngumoha, infatti, è diventato il giocatore del Liverpool più giovane di sempre a segnare all'Anfield, all'età di 17 anni e 225 giorni. Il precedente record era stato stabilito da Sterling (17 anni e 317 giorni) dopo il suo gol decisivo contro il Reading in Premier League nell'ottobre del 2012.

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Prima di lui, Jimmy Melia (18 anni e 46 giorni) aveva detenuto il record per quasi sei decenni, segnando nella vittoria per 5-2 contro il Nottingham Forest nella vecchia Seconda Divisione nel dicembre del 1955. Intervistato da Sky Sports dopo la partita, Ngumoha ha definito il gol "speciale" e ha ringraziato chi gli sta intorno per la fiducia riposta in lui fin da giovanissimo: "Per me il Liverpool è il club più grande del mondo - ha dichiarato il migliore in campo di sabato - Iniziare così giovane, con l'allenatore e tutti i giocatori che credono in me, è fantastico. Devo solo continuare a lavorare sodo, a impegnarmi al massimo e a ripartire con slancio".