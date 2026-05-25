Quale modo migliore per salutare la propria gente se non con un nuovo record? Ebbene, Momo Salah ha fatto proprio questo. Ieri pomeriggio l'egiziano ha giocato la sua ultima partita con la maglia del Liverpool e, davanti al suo pubblico, ha servito a Jones l'assist per il momentaneo vantaggio dei Reds. In questo modo l'ex Roma ha partecipato alle azioni da gol per ben 93 volte. Nessuno come lui.

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Salah, addio con record: l'egiziano ancora più nella storia del Liverpool

An emotional moment in front of the Kop for Mohamed Salah 🥺 pic.twitter.com/bTPMZ5JdKf — Premier League (@premierleague) May 24, 2026

Mohamedconclude l'avventura con il Liverpool come meglio non poteva. In una stagione non molto facile per i Reds, colpiti anche dalla dolorosa scomparsa di, l'attaccante egiziano è stata una delle note positive della squadra di Arne Slot. Una nota positiva che la prossima stagione, però, giocherà con un'altra maglia. Ieri pomeriggio, nella partita contro il, il numero 11 ha giocato la sua ultima partita all'Anfield e, per l'occasione, ha deciso di salutare squadra e tifosi come solo lui sa fare.

La partita è finita in parità (1-1). La rete per i padroni di casa è stata segnata da Curtis Jones ma a fare parlare di se è stato l'assist proprio dell'ex Roma e Fiorentina. Con questo ennesimo passaggio decisivo, Salah ha raggiunto quota 93 in Premier League con il Liverpool, diventando il migliore di sempre dei Reds nel campionato e superando una leggenda come Steven Gerrard. Un primato che evidenzia il suo formidabile impatto con il club di Anfield, non solo come finalizzatore ma anche come creatore di gioco.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Mohamed Salah del Liverpool saluta i tifosi dopo la sua ultima apparizione con la maglia del club durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jack Thomas/Getty Images)

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