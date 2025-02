L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby del Merseyside contro l'Everton

Mercoledì 12 febbraio a Goodison Park andrà in scena il derby del Merseyside tra Evertone Liverpool. Il match è in programma per il recupero della quindicesima giornata di Premier League. I Reds, in testa al campionato con 56 punti raccolti in 23 partite, potrebbero tornare a disporre di Trent Alexander-Arnold, al rientro dall'infortunio. Un recupero importante in casa Liverpool in vista del derby contro l'Everton.

Brutte notizie per quel che riguarda Joe Gomez, infortunatosi all'11' del match contro il Plymouth Argyle in FA Cup. Il difensore 27enne, ovviamente, non sarà disponibile per la sfida ai Toffees. Durante la conferenza stampa alla vigilia del match l'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha fatto il punto sui due giocatori: "Trent ha svolto alcune sessioni di allenamento con noi. Vediamo com'è oggi. Si allenerà, speriamo, di nuovo con noi e poi dovremo decidere se portarlo alla partita. L'infortunio di Joe Gomez? Si tratta della stessa gamba dove si è infortunato l'ultima volta. Stiamo ancora valutando la situazione, ma sicuramente non sarà disponibile domani".

Everton-Liverpool, le parole di Slot alla vigilia del derby del Merseyside — Il Liverpool è reduce dall'inatteso ko contro il Plymouth Argyle (ultimo in Championship) nel match valevole per il quarto turno di FA Cup. L'eliminazione dei Reds ha fatto molto scalpore. Slot ha così commentato la sorprendente sconfitta: "Un uomo saggio una volta mi disse 'Non c'è niente di buono nel perdere una partita di calcio', e sono completamente d'accordo. Questa è stata una sconfitta inaccettabile. Domani dobbiamo mostrare un lato diverso di noi, perché l'altro ieri non è stato solo il risultato ad essere negativo, ma anche la prestazione è stata lontana dai nostri standard".

Il derby del Merseyside contro l'Everton può far dimenticare subito la recente delusione in FA Cup. Così Slot: "Sarà un'atmosfera fantastica, dobbiamo prepararci ad una battaglia. Devi essere mentalmente molto forte per resistere a tutta la carica emotiva dei tifosi e devi comunque concentrarti su ciò che devi fare".