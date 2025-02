L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Carabao Cup contro il Tottenham

Il Liverpool tornerà in campo giovedì 6 febbraio per disputare il match di ritorno delle semifinali di Carabao Cup contro il Tottenham. I Reds saranno chiamati alla rimonta dopo aver perso di misura la gara d'andata (Spurs a segno all'86' con il 19enne svedese Lucas Bergvall).

Alla vigilia dell'atteso match è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Liverpool, Arne Slot. Ecco le sue parole: "Se ho previsto una preparazione diversa per la sfida contro il Tottenham? No, non credo di dover preparare la squadra in maniera diversa rispetto a qualsiasi altra partita. Penso che qualunque giocatori che indossi questa maglia sia sempre focalizzato a vincere ogni partita. Questo vale per domani, per domenica, per mercoledì prossimo e per le partite successive. Nella gara d'andata siamo andati molto spesso vicini a vincere la partita, provandoci fino alla fine. Poi abbiamo subito il gol. Comunque l'approccio a questa gara non sarà diverso rispetto alle altre".

Liverpool-Tottenham, le parole di Slot in conferenza stampa alla vigilia del match — Slot, nel corso della conferenza stampa, ha ragionato sul fatto che tra la gara d'andata e quella di ritorno siano trascorsi 29 giorni, praticamente un mese. Questo il pensiero del tecnico del Liverpool: "Non che importi molto, ma se giochi una settimana dopo, normalmente affronti di nuovo esattamente la stessa squadra. Ora, sarebbe stato un po' più vantaggioso per noi affrontare il Tottenham una settimana dopo visti gli infortuni che gli sono capitati in quel periodo. Adesso hanno tre volti nuovi grazie al mercato, affronteremo una squadra diversa.

Mi chiedo se Micky van de Ven sia pronto a giocare, un giocatore che ha un grande impatto sul Tottenham. Sarà una gara difficile, lo sappiamo. Se arrivi in semifinale contro il Tottenham, sai che sarà difficile incontrarli. Penso comunque che offriremo una prestazione migliore rispetto alla gara d'andata.

Mercato e giocatori recuperati — L'allenatore del Liverpool ha commentato la finestra invernale di mercato appena archiviata: "L'ho detto molte volte, abbiamo un'ottima rosa e se si guarda alla classifica penso che i giocatori abbiano dimostrato sul campo che la fiducia riposta in loro era giusta.

A parte Alexander-Arnold che sarà out ancora per qualche giorno, non abbiamo molti infortuni, nemmeno quelli a lungo termine. Abbiamo avuto qualche problema di infortunio con Alisson, Diogo Jota e con altri. Ma al momento penso che, a parte Trent, siano tutti nuovamente disponibili al momento. Non c'è motivo di aggiungere qualcosa alla squadra a meno che non si abbia una bella occasione da sfruttare sul mercato. L'abbiamo visto l'ultima volta con il portiere che abbiamo ingaggiato, che non è qui ma l'abbiamo preso perché l'abbiamo vista come un'opportunità sul mercato. Ma per ora siamo contenti della squadra che abbiamo".

Aggiunge Slot: "Abbiamo bisogno di segnare gol con diversi elementi, compresi i difensori centrali che possono segnare anche su calcio piazzato. Stiamo cercando di lavorare in allenamento su questo tipo di cose. Chi sarà titolare domani tra Alisson e Kelleher? Io la scelta l'ho fatta, non ho ancora informato loro della decisione che ho preso.

Come la prendono i giocatori che non sono convocati per le partite? Questa è una delle poche cose che non capisco qui in Inghilterra. Ovunque nel mondo, e anche in Europa in Champions League, possiamo portare 23 giocatori. Qui siamo nel paese in cui si giocano più partite, come noi, l'Aston Villa, Arsenal, Chelsea e tutte quelli che giocano in Europa. Abbiamo anche la Carabao Cup e la FA Cup.

Giochiamo tante partite. Se devi giocarle tutte devi avere per forza di cose una grande squadra. La cosa più importante e allo stesso tempo difficile per un allenatore è scegliere l'undici iniziale. Riferire a qualche giocatore che non sarà convocato per quella partita è ancora più difficile. Non capisco quindi perché non in questo paese non si permetta di arrivare a 23 giocatori convocabili. Qui, ripeto, si gioca il maggior numero di partite in tutto il mondo e noi possiamo convocare solo 20 giocatori.

Non mi sto riferendo a questa partita nello specifico, ma per far funzionare lo spogliatoio servono più di 20 giocatori perché si giocano tante partite. Questo discorso vale per noi, per l'Arsenal e per quelle che giocano in Europa. Perché non possiamo portare 23 giocatori alla partita invece di 20? Dovrò prendere la decisione più difficile visto che questa è la regola".