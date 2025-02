Liverpool, Slot esclude Chiesa e se la prende con la FA

Alla vigilia della sfida con gli Spurs, Arne Slot ha parlato così della situazione organici in Inghilterra (Premier League, FA Cup e Coppa di Lega) e della regola per cui si possono portare, a suo dire soltanto, venti giocatori per ogni impegno: "Siamo in un paese in cui giochiamo un numero infinito di partite, specialmente squadre come la nostra che affrontano anche delle competizioni europee, in più abbiamo la Coppa di Lega e la FA Cup. Non capisco perché non arriviamo a 23 (convocati per ogni gara, ndr) in questo paese invece di avere a disposizione soltanto nove sostituti in ogni partita".