Il ritorno della seconda semifinale di Carabao Cup: ecco come e dove vedere Liverpool-Tottenham in diretta TV e streaming.

Samuele Amato 5 febbraio - 09:54

Il ritorno delle semifinali dell'English Football League Cup è alle porte. Mentre stasera, mercoledì 5 febbraio, toccherà al match Newcastle-Arsenal - con i Gunners costretti a recuperare due reti sulle Magpies -, giovedì sarà la volta dell'altra semifinale. L'accesso alla finale della coppa di lega si giocherà anche ad Anfield con Liverpool-Tottenham.

La gara d'andata — Il primo round delle semifinali dell'EFL Cup, nota come "Carabao Cup", si è giocato all'inizio del nuovo anno. L'8 gennaio, i Reds di Arne Slot si sono presentati al New White Hart Lane, dove i padroni casa di Ange Postecoglou hanno messo in campo una grande prestazione.

Una gara molto combattuta che ha visto occasioni nitide da ambo le parti e soprattutto con tanti duelli fisici. Il pallino del gioco lo ha avuto il Liverpool che terminerà la partita con il 61% di possesso palla, 565 passaggi fatti (una precisione dell'86%) e 14 tiri in totale (di cui la metà verso la porta di Kinsky).

L'occasione, però, più grande ce l'ha il Tottenham a inizio ripresa. Un possesso palla prolungato, in area di rigore dei Reds da parte di Alisson rischia di mettere in salita la partita. Il portiere verdeoro, dopo aver mandato a vuoto un intervento di Bergvall, non si libera subito del pallone e viene messo alle strette dello stesso centrocampista degli Spurs. Dal recupero palla, Pedro Porro spreca per due volte: prima tirando su van Dijk (a porta scoperta), poi depositando un tocco morbido sul fondo.

Entrambe le squadre sprecano, anche se Kinsky risulta provvidenziale su molti tiri da parte dei giocatori del Liverpool. Il Tottenham va in vantaggio intorno al 79esimo minuto di gioco: rete di Solanke che, però, sul lancio di Pedro Porro parte in fuorigioco. Il VAR annulla, dunque, il gol. Che, però, arriva una decina di minuti più tardi. L'ennesima incursione di Bergvall, servita da Solanke, che vince il duello fisico con Konaté, sancisce l'1 a 0 definitivo della gara d'andata tra Tottenham e Liverpool.

Dove vedere Liverpool-Tottenham? — Nella leggendaria cornice dello stadio di Anfield, Liverpool-Tottenham è l'ultimo passo per ottenere un posto nella finalissima della Carabao Cup. Il match andrà in scena giovedì 6 febbraio, alle ore 21. Gli Spurs dovranno difendere il risultato dai tentativi dei Reds, mattatori e dominatori dell'attuale stagione di Premier League (primi a 56 punti con una partita in meno).

La partita sfortunatamente non sarà visibile in Italia, poiché nessuna emittente televisiva o servizio streaming ha i diritti per trasmettere le partite dell'EFL Cup. Dunque, la visione dello spettacolo della coppa di lega inglese è fuori portata per gli appassionati del nostro Paese.