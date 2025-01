Postecoglou applaude il suo Tottenham dopo il successo sul Liverpool nell'andata della semifinale di Carabao Cup

Enrico Pecci Redattore 9 gennaio - 11:34

Vince il Tottenham dopo il grande spavento per Bentancur. Gli Spurs si sono aggiudicati l'andata della semifinale di Carabao Cup contro il Liverpool, decisivo il gol del classe 2006 Bergvall al minuto 86. In conferenza stampa, nel post partita, Postecoglou ha applaudito i suoi: "Sono molto orgoglioso. Di nuovo, abbiamo dovuto affrontare qualche avversità stasera. Abbiamo iniziato la partita molto bene, ho pensato, poi abbiamo perso Rodrigo (Bentancur, ndr), e nel modo in cui è successo... È stato abbastanza angosciante vedere un compagno di squadra cadere in quel modo".

Tottenham, Postecoglou: "Su Bentancur so solo che era cosciente" — "Di nuovo, abbiamo dovuto ricomporci e affrontare la cosa e riorganizzarci. Sono super orgoglioso dei giocatori, lo sono sempre stato. - ha proseguito il tecnico del Tottenham- Non è stato per mancanza di impegno che i nostri risultati non sono stati così buoni, non è certamente colpa loro, è solo che non siamo stati in grado di ottenere la costanza per ottenere i risultati di cui avevamo bisogno. Sono solo orgoglioso che si sentano bene stasera, che ottengano i premi per il loro duro lavoro. Anche i nostri tifosi, li abbiamo fatti passare attraverso un momento difficile. Sono stati eccezionali stasera. Non abbiamo ottenuto nulla, ma penso che quella sensazione di avere una vittoria contro un avversario di alto livello in una partita importante... Sono davvero contento per tutti".

Postecoglou ha poi parlato delle condizioni di Bentancur: "Non voglio fare supposizioni perché non lo so davvero neanche io. Tutto quello che so è che era cosciente quando è uscito. Ovviamente è stata una specie di lesione alla testa, ma era cosciente quando è uscito dal campo. Ed è stato portato in ospedale per osservazione. Ma non ho ben chiaro come sia successo".

Il match-winner è il classe 2006 Bergvall: "Lucas è stato brillante. Come ho detto, non ho perso di vista il fatto che abbiamo due diciottenni, uno che gioca come difensore centrale (Archie Gray, ndr), che non è nemmeno la sua posizione. Non credo che le persone capiscano davvero il livello di prestazione che questi giovani ci stanno dando al momento. E avevamo un portiere (Antonin Kinsky, ndr) al debutto. Djed (Spence, ndr) gioca terzino sinistro, incredibilmente bene.

Postecoglou soddisfatto: "Bergvall cresce di continuo" — Ancora su Bergvall: "Lucas sta semplicemente crescendo di continuo. Ha quella capacità come calciatore di crearsi spazio. Ha la qualità, ma lavora anche molto duramente per la squadra. Come ho detto, abbiamo sicuramente dovuto affrontare delle avversità, ma siamo cresciuti in questo, non ne ho dubbi. Ciò è stato mascherato da scarsi risultati e da una cattiva forma, di sicuro. Non ho dubbi che quando riavremo i nostri giocatori, le fondamenta saranno davvero solide, con un gruppo di giocatori con cui possiamo davvero crescere".

Infine, Postecoglou si è soffermato anche sulla partita: "Quando la gente diceva che il mio centrocampo era un po' più conservativo oggi, era perché avevo solo tre centrocampisti tra cui scegliere. Gli altri non erano disponibili, quindi abbiamo sicuramente fatto lo stesso. Il Liverpool non ti permette di dominare il gioco come fanno le altre squadre, e i nostri giocatori ogni tre giorni giocano una partita di calcio, senza riposo. Avete visto il Liverpool alla fine, hanno messo in campo un talento significativo, alcuni calciatori davvero bravi, alcuni calciatori di alto livello. Non potrei fare lo stesso, eppure i ragazzi che sono là fuori lo fanno costantemente. Quindi forse non siamo così dominanti come vorremmo, ma c'è una buona ragione, non per la mancanza di tentativi o per un intento diverso in termini di come lo abbiamo fatto". L'andata di Carabao Cup è del Tottenham.

