25 aprile 2025

Il 27 aprile 2025 si preannuncia una giornata di grande emozione per la Premier League, con Liverpool-Tottenham in campo alle ore 17:30, in una partita che potrebbe consacrare matematicamente i Reds come campioni. Un pareggio basterebbe infatti alla squadra di Slot per ottenere il titolo, chiudendo così una stagione ricca di battaglie per il primato. Dall'altra parte, il Tottenham cercherà di fermare la corsa del Liverpool, nonostante le difficoltà che ha attraversato in questo campionato, con uno sguardo rivolto alle semifinali di Europa League.

Per analizzare Liverpool-Tottenham e le implicazioni che potrebbe avere, abbiamo il piacere di parlare con Tom Barclay, Football Reporter per The Sun. Grazie alla sua esperienza sul campo e alla sua approfondita conoscenza della Premier League, Barclay ci fornisce una visione privilegiata su una sfida che promette di essere decisiva e carica di tensione.

Liverpool-Tottenham: finale già scritto? — Liverpool-Tottenham è sempre una partita speciale. C'è un incontro particolare che ti è rimasto impresso, per intensità, dramma o significato?

"Ci sono state molte sfide memorabili tra Liverpool-Tottenham nel corso degli anni, e quella più recente non fa certo eccezione. Le due gare della semifinale di Carabao Cup sono rimaste impresse, così come il successo all’ultimo respiro del Tottenham, con un 2-1 su un Liverpool ridotto in nove, nelle prime giornate di gestione di Ange Postecoglou. A quel tempo, sembrava che l’australiano potesse davvero trasformare la fortuna del club, ma oggi quella sensazione sembra lontana. Un altro incontro indimenticabile si è svolto ad Anfield prima dell’arrivo di Postecoglou: il Liverpool era 3-0 dopo appena 15 minuti contro un Tottenham senza allenatore, ma gli Spurs riuscirono incredibilmente a pareggiare 3-3 nei minuti di recupero, solo per vedere Diogo Jota segnare il gol della vittoria proprio all’ultimo respiro".

Guardando al presente: Liverpool-Tottenham può cambiare le sorti di questa giornata di Premier League?

"No, mi sorprenderebbe molto se riuscissero a fermare il Liverpool. Gli Spurs stanno vivendo una delle loro peggiori stagioni in Premier League, con l’attenzione ormai concentrata esclusivamente sulla Europa League, l’unico obiettivo rimasto per salvare la stagione e, forse, la panchina di Postecoglou. Il Liverpool, che ha bisogno di un solo punto, sembra destinato ad avere la meglio e a portarsi a casa i tre punti senza particolari difficoltà".

"Il Tottenham ha faticato a mantenere una buona costanza di risultati durante la stagione. Cosa pensi che sia mancato durante questa stagione? Questo Liverpool-Tottenham potrebbe rilanciare la squadra di Postecoglou?

"Dire che sono stati pessimi è più vicino alla realtà. Gli infortuni hanno avuto un impatto enorme: molti giocatori chiave sono stati fuori per lunghi periodi. A gennaio, avevano ben dieci titolari infortunati. Inoltre, la rigidità tattica di Postecoglou è stata un altro fattore problematico. Nonostante il talento a disposizione, molti si aspettano che l'allenatore lasci il club, sia che vinca la Europa League o meno".

Il Tottenham e la "colonia" italiana — "Come stai valutando la stagione di Guglielmo Vicario finora? Ha avuto qualche difficoltà recente, ma ci sono anche prestazioni che ne confermano il valore. Cosa ne pensi?"

"Vicario sta attraversando un momento complicato, con alcuni errori nelle ultime partite di campionato che non sono passati inosservati. Nonostante ciò, i tifosi non sembrano chiedere la sua sostituzione, ma è evidente che dovrà alzare il livello delle sue prestazioni. La sua gestione dei duelli aerei è stata un punto debole fin dall'inizio e gli avversari lo hanno spesso messo sotto pressione, soprattutto sui calci piazzati. Tuttavia, quando è al meglio, Vicario ha dimostrato di essere un portiere di qualità, e l'affare da 17 milioni di sterline sembra essere stato un investimento azzeccato. La sua prestazione straordinaria nella vittoria per 4-0 contro il Manchester City a novembre è una testimonianza delle sue capacità, ancora più impressionante se si considera che aveva subito una frattura alla caviglia durante quella stessa partita".

Ci tengo a menzionare anche la presenza di due calciatori che hanno giocato in Serie A, ovvero Dragusin e Udogie. Come si stanno comportando in quel di Londra?

"Dragusin ha avuto un avvio discreto al Tottenham, con qualche partita positiva e altre meno. Purtroppo, il suo stile di gioco non sembra adattarsi al sistema offensivo di Postecoglou. Ora è fuori per un infortunio al ginocchio. Udogie, invece, aveva fatto enormi progressi sotto Postecoglou la scorsa stagione ed era una delle chiavi del buon inizio di campionato. Quest’anno ha avuto qualche difficoltà, soprattutto a causa di infortuni, ma la sua prestazione eccezionale nella vittoria contro l’Eintracht Francoforte in Europa League dimostra che ha un futuro luminoso davanti a sé. Recentemente è stato accostato al Manchester City".

Sempre in ottica Italia, parliamo anche Emerson Royal, che ha lasciato il Tottenham per il Milan l’estate scorsa. Come è stata la sua esperienza a Londra? Come venne visto l’investimento iniziale in lui e qual è stata l’opinione dei tifosi?

"Emerson Royal è stato visto, al meglio, come una sorta di cult-hero dai tifosi del Tottenham, ma molti pensavano che non fosse all’altezza dei precedenti terzini destri come Kyle Walker e Kieran Trippier. Nonostante fosse tecnicamente inferiore a loro, Emerson ha sempre dato il massimo, guadagnandosi il rispetto di Postecoglou, che lo considerava uno dei migliori in allenamento. Quando è partito per il Milan, i tifosi gli hanno augurato il meglio, ma non sembra che lo stiano rimpiangendo".

Il Tottenham e l'Europa League — Mathys Tel e Dominic Solanke sono arrivati con grandi aspettative, ma probabilmente non hanno ancora dato quello che ci si attendeva. Le loro difficoltà sono dovute a limiti individuali o alla struttura complessiva della squadra?

"Non credo che si possa dire che Solanke abbia fallito completamente, anche se il suo score di gol non è esaltante. Nonostante questo, è un giocatore che dà tanto alla squadra, con il suo lavoro sporco e la capacità di fare da punto di riferimento in attacco. Il problema principale, però, è che nel sistema di gioco di Postecoglou non sembra avere molte occasioni da sfruttare. Ha avuto anche i suoi infortuni. Per quanto riguarda Tel, è ancora giovane e sta cercando di adattarsi. Ha iniziato a crescere nelle ultime partite, ma non sarei certo che il Tottenham lo acquisterà per 45 milioni in estate, nonostante quello che ha detto Postecoglou".

Il Tottenham affronterà il Bodø/Glimt nei quarti di finale di Europa League. Come viene affrontato questo doppio incontro all’interno del club? Chi è il favorito?

"Questo è il momento decisivo della stagione per il Tottenham. Se dovessero perdere, è molto probabile che Postecoglou venga esonerato, anche se probabilmente a fine stagione. La squadra non sottovaluterà il Bodø/Glimt, considerando le loro vittorie contro squadre come la Lazio. Tuttavia, il Tottenham resta la favorita e ha una grande opportunità di arrivare in semifinale contro una squadra più piccola. Questo è l’ultimo treno per salvare la stagione".

Guardando al quadro generale della Europa League, chi vedi come favorito per la vittoria finale? Ha il Tottenham le capacità per arrivare fino in fondo?

"Non credo che il Tottenham sia in forma sufficiente per essere considerato un favorito, ma in Europa League tutto è possibile. Potrebbero essere eliminati dal Bodø/Glimt, come potrebbero anche vincere la competizione. Hanno dei giocatori di qualità, e quando il sistema di gioco di Postecoglou funziona, è devastante. Il problema è che questo accade molto raramente, e la difesa sembra sempre vulnerabile. È difficile riprendersi in un momento del genere, ma se riescono a fermare una squadra come l’Eintracht Francoforte, nulla è impossibile".