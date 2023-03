Liverpool, tutti pazzi per Darwin Nunez: per il bomber spunta un murales in Russia…!

L’opera dedicata al 23enne attaccante uruguaiano è stata realizzata dall’artista Dimitriy Diaz

Davide Capano

Darwin Núñez comincia a dare segnali di risveglio e il Liverpool sembra avergli perdonato un avvio in Inghilterra in cui è stato ampiamente criticato e persino ridicolizzato da tanti. Finalmente sono arrivati ​​i gol e ora gli stessi tifosi iniziano a dimostrargli il loro affetto.

Nelle ultime ore è diventata virale sui social la foto di un grande murale realizzato in Russia in onore del numero 27 dei Reds. Sì, perché il fanatismo per l’attaccante uruguaiano travalica già i confini per via delle sue recenti prestazioni.

L’artista di strada Dimitriy Diaz, infatti, ha ritratto Núñez urlante dopo un gol in una strada russa. Si vede il volto del 23enne esultante e che indica qualcuno. Questa è un’opera d’arte sorprendente e ben dettagliata.

L’omaggio in questione arriva dopo una grande prestazione collettiva del Liverpool nel North West derby contro il Manchester United. La vittoria per 7-0 passerà alla storia e Darwin ha contribuito con una doppietta raggiungendo così 14 gol in 31 partite giocate in stagione tra Champions League, Coppa di Lega, Community Shield, FA Cup e Premier League.

Va ricordato che Núñez è stato oggetto di feroci critiche, anche sul web, per non essere riuscito a trovare la via della rete durante la prima parte della stagione, specie perché è stato pagato 75 milioni di euro al Benfica, che allo scattare di alcune condizioni possono diventare 100.