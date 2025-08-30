Più di un semplice inno: la storia di You’ll Never Walk Alone

Pochi momenti nel mondo nel calcio possono essere paragonati all'inno dei Reds. Quando i 60.000 di Anfield cantano all'unisono non si può far altro che ascoltare e ammirare lo spettacolo dello stadio

Alessandro Savoldi 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 18:32)

Tra gli inni più famosi, You'll Never Walk Alone è una delle canzoni più iconiche del mondo del calcio. Storicamente legata al Liverpool, scopriamo la storia di questo brano e come per i tifosi dei Reds è diventato così importante.

La storia di You'll Never Walk Alone, l'inno del Liverpool — In Inghilterra capita spesso che delle canzoni comuni diventino inno di una o dell'altra squadra. Nell'idea del compositore magari non c'è questa intenzione, ma il testo è così calzante che i tifosi, spontaneamente, rendono il brano un simbolo del proprio club. Un esempio, come detto, è You'll Never Walk Alone, con le sue note che risuonano ad Anfield ogni volta che il Liverpool scende in campo. Oppure I'm Forever Blowing Bubbles, per il West Ham, o Blue Moon, per i tifosi del Manchester City.

Queste canzoni hanno delle caratteristiche in comune e YNWA, acronimo del titolo usato sui social, non fa eccezione. Scritta nel 1945 per il musical Carousel, gli autori sono gli statunitensi Rodgers e Hammerstein. Nel musical il brano è ripetuto in due occasioni, quando la protagonista rimane vedova e quando la figlia di quest'ultima inizia l'ultimo anno di scuola. Il messaggio è chiaro: "non camminerai mai sola", che poi alla fine è un po' quello che i tifosi del Liverpool vogliono trasmettere ai giocatori della loro squadra. Non importa il risultato: finché vestirete quella maglietta rossa noi saremo al vostro fianco.

Dopo la sua scrittura, la canzone diventò estremamente popolare, con tanti artisti che la rivisitarono e la proposero nei propri spettacoli. In America furono persino Frank Sinatra ed Elvis Presley, tra i più grandi di sempre nel mondo musicale, a cantarla. In Europa, invece, bisognerà aspettare più di un decennio. Solo nel 1963 la band di Liverpool "Gerry and the Pacemakers" incise la propria versione del brano. Il popolo scouse si innamorò immediatamente di quella canzone, nel periodo in cui Liverpool era la capitale della musica europea grazie ai Beatles.

In poche settimane la versione dei Gerry and the Pacemakers raggiunse la vetta delle classifiche, anche grazie ai tifosi del Liverpool. Prima delle partite, infatti, sulle tribune di Anfield Road, i sostenitori dei Reds iniziarono a cantare spontaneamente il testo della canzone, all'unisono. Il club non poté far altro che rendere la canzone il proprio inno ufficiale.

Da allora è cambiato tantissimo: i tifosi più facinorosi, gli hooligans, sono stati sostanzialmente estirpati dagli stadi britannici. Il tifo ultrà ha fatto spazio a un tifo moderato, con l'atmosfera che inevitabilmente è molto meno avvolgente di quanto lo fosse in passato. Tuttavia, una cosa è rimasta uguale: quando partono le note di You'll Never Walk Alone la magia di Anfield è sempre la stessa.