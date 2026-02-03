Il Monaco non è riuscito a prenderlo per questioni burocratiche ed è stato costretto a rimanere con i Blues: dopo il rifiuto del Milan e l'ipotesi Fiorentina scartata giocherà nel West Ham.

Federico Grimaldi 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 12:16)

La storia di Disasiha dell'incredibile: il difensore francese, conteso da Milan e Fiorentina, ha scelto di rimanere a Londra, al West Ham. Gli ultimi due anni, sono stati un autentico disastro per il giocatore, che è passato dal valere 45 milioni (cifra pagata dal Chelsea al Monaco nel 2023) a finire fuori rosa. Disasi, infatti, non ha giocato nemmeno un minuto in questa stagione. Il motivo? Il suo comportamento nello spogliatoio. Dopo solo un anno, il suo rapporto con Maresca si è incrinato e ha voluto fare ritorno in Francia, ma c'è stato un intoppo: il Monaco non è riuscito a prenderlo per questioni burocratiche e Disasi è stato costretto a rimanere con i Blues. Ora, dopo il rifiuto del Milan e l'ipotesi Fiorentina scartata dal difensore, il francese rimarrà a Londra: giocherà nel West Ham.

Disasi, dal possibile futuro in Italia alla scelta del West Ham: i motivi — La carta d'identità non è un fattore negativo: Disasiha ancora 27 anni e tutto il tempo per dimostrare di essere ancora un giocatore che vale 45 milioni. L'occasione l'ha avuta: andare al West Ham e riprendersi la scena. La scelta di rimanere a Londra è stata dettata dal fatto, che il francese non aveva nessuna intenzione di venire in Italia e andare in una squadra (Fiorentina) che lotta per non retrocedere. In questa sessione di mercato c'è stato l'interesse forte anche della Roma, ma il suo profilo è stato scartato per le richieste alte del Chelsea.

Si era paventata anche un'idea Milan ma il club rossonero non era convinto dell'affare e ha rifiutato l'affare. La scelta giusta per Disasi era tornare a calcare i campi di calcio, non più da fuori rosa - ma da titolare. Al West Ham lo sarà e insieme a Castellanos hanno il compito di far uscire dalla zona retrocessione il club: la salvezza dista 6 punti. Una missione non impossibile, ma dovranno iniziare a macinare sin da subito. Chissà se con Disasi riusciranno anche a trovare solidità difensiva. L'esordio è in programma tra 4 giorni, quando gli Hammers giocheranno lo scontro salvezza contro il Burnley.