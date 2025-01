Crystal Palace-Chelsea: le possibili scelte di Glasner e Maresca nel derby Londinese

Crystal Palace: Glasner punta sulla solidità del 3-4-2-1

Il Crystal Palace, allenato da Oliver Glasner, si affida al 3-4-2-1 per sfruttare al meglio la compattezza difensiva e la creatività in attacco. Tra i pali Henderson, protetto dalla linea a tre composta da Chalobah, Lacroix e Guéhi, quest'ultimo rientrante dalla squalifica. Sugli esterni, Munoz e Mitchell favoriti per presidiare le fasce, mentre in mediana Hughes è in vantaggio su Doucouré per affiancare Lerma. Sulla trequarti, Eze e Sarr sembrano sicuri di un posto, anche se Kamada potrebbe insidiare uno dei due. In avanti spazio al centravanti Mateta, con Nketiah pronto a subentrare dalla panchina.