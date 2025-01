Crystal Palace-Chelsea, il pronostico: il riscatto di Maresca fissato a 1.90

Chelsea favorito a 1.90

Le quote offerte per Crystal Palace-Chelsea rispecchiano chiaramente le differenze di forza tra le due squadre. Il Chelsea è ampiamente favorito per la vittoria, quotato a 1.90; segno X a 3.90, mentre un eventuale successo dei padroni di casa è proposto a 3.60. Per quanto riguarda le quote sui gol, l' Over 2.5 è dato a 1.55, potremmo assistere dunque ad una partita con almeno tre reti, mentre l'Under 2.5 è quotato a 2.20. È probabile anche che entrambe le squadre vadano a segno (Goal, quota 1.52; No Goal, quota 2.30). In ottica marcatori i principali candidati sono Mateta (quota 3.05) nelle file del Palace, e Cole Palmer (quota 2.05) per il Chelsea.