Crystal Palace-Chelsea, 20ª giornata di Premier League: Enzo Maresca fa visita ad Oliver Glasner, info partita, probabili formazioni e diretta tv del derby di Londra

Vincenzo Bellino Redattore 4 gennaio 2025 (modifica il 4 gennaio 2025 | 01:41)

Derby londinese tra Crystal Palace e Chelsea che sabato 4 gennaio (calcio d'inizio ore 16:00) si troveranno l'una contro l'altra nella 20ª giornata di Premier League. Dopo la vittoria per 2-1 contro il Southampton, il Crystal Palace si è allontanato di 5 punti dalla zona retrocessione, tuttavia, i Glaziers non battono i Blues dal lontano 14 ottobre 2017. Dal canto suo, la squadra di Enzo Maresca deve ritrovare la strada del successo: dopo il pari con l'Everton e due sconfitte consecutive contro Fulham e Ipswich Town, il Chelsea ha perso terreno su Arsenal e Nottingham Forest e non vince in campionato dal 15 dicembre, quando si impose 2-1 sul Brentford.

Crystal Palace-Chelsea, probabili formazioni — Il tecnico Oliver Glasner dovrebbe riproporre quasi interamente la formazione dell'ultima partita. In porta confermato Henderson; difesa a tre con Lacroix centrale, Chalobah sul centro-destra e il rientrante Guéhi. A centrocampo spazio a Hughes, favorito su Doucouré, e a Lerma, con Munoz e Mitchell sulle fasce. In avanti, sulla trequarti, favoriti Sarr ed Eze, con l'ex Lazio Kamada in alternativa. Mateta agirà da prima punta, mentre Nketiah partirà dalla panchina.

Il Chelsea dovrà fare i conti con le assenze di Mudryk (squalificato per doping) e di ben cinque infortunati: Badiashile, Fofana, Lavia, Chukwuemeka e Dewsbury-Hall . In porta confermato Sanchez; linea difensiva composta da Adarabioyo e Colwill centrali, con Cucurella a sinistra e Gusto a destra. A centrocampo agiranno Fernandez e Caicedo, mentre sulla trequarti spazio a Pedro Neto, Palmer e Sancho . In attacco Jackson è in vantaggio su Nkunku.

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Chalobah, Lacroix, Guéhi; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta. Allenatore: Oliver Glasner.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Sancho; Jackson. Allenatore: Enzo Maresca.

Dove vedere Crystal Palace-Chelsea in DIRETTA LIVE — CRYSTAL PALACE CHELSEA DIRETTA TV - Crystal Palace-Chelsea è il match valido per la 20ª giornata di Premier League, in programma sabato 4 gennaio a Selhurst Park, con calcio d'inizio fissato alle 16:00. Padroni di casa a caccia di conferme dopo il 2-1 rifilato al Southampton, ospiti invece reduci dalle sconfitte con Fulham e Ipswich, alla ricerca di un successo che manca da quasi un mese. Dove sarà possibile seguire Crystal Palace-Chelsea? I telespettatori potranno guardare il derby londinese in diretta e in esclusiva su Sky, sul canale Sky Sport. In streaming ci sono invece diverse opzioni per gli abbonati: l'utilizzo dell'app Sky Go o di Now Tv, entrambe disponibili e scaricabili su pc, smartphone e tablet.