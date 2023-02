L’Olympiacos esplode dopo il derby di Atene: “Arbitraggi corrotti e depravati…”

Olympiacos: Duro annuncio del club biancorosso, che parla di arbitri che "controllano chirurgicamente" le fasi delle partite...dopo un gol annullato al Var e l'espulsione di Papastathopoulos nel derby finito 0-0 con il Panathinaikos...

L'Olympiacos ha emesso un annuncio per occuparsi dell'arbitraggio del derby e allo stesso tempo ringraziare i suoi tifosi per aver mantenuto la calma, come ha sottolineato il club. I "biancorossi" parlano di uno dei campionati più "depravati e corrotti", sottolineando allo stesso tempo che continueranno a lottare fino alla fine.

Olympiacos: 0-0 vs Panathinaikos, ma con un gol annullato e un rosso...

Il testo: "Grazie all'ambiente dei tifosi Olympiacos per il modo in cui ha reagito all'ennesima palese manomissione di una partita della nostra squadra e del campionato nel suo insieme e per aver sostenuto i giocatori. I nostri tifosi non hanno reagito con disgusto a ciò che abbiamo visto accadere ancora una volta.

Arbitri sul campo e al VAR che controllano chirurgicamente le fasi per fare torto all'Olympiacos e favorire gli avversari! Questa volta hanno scoperto fuorigioco, falli che non c'erano, cartellini regalati... La prossima volta troveranno qualcos'altro! Ora tutta la Grecia sa cosa è successo. Continueremo con un sorriso amaro a dare tutto fino all'ultima partita, i nostri giocatori, il nostro mondo, tutti insieme in un unico pugno. Questo campionato è uno dei campionati più corrotti e depravati di tutti i tempi e lo sanno tutti tranne forse il governo greco".