London derby, il West Ham gode nonostante uno “strano” Paquetá

Sul campo succedono tante cose: primo goal in carriera in Premier per Chukwuemeka; Areola neutralizza Enzo Fernandez dal dischetto e il giallo a Paquetá che scatena i tifosi sui social. L'ex Milan poi su rigore per il 3-1 finale.

Emanuele Landi

London derby particolarmente interessante tra due squadre che hanno pareggiato la prima. Il West Ham che esordisce in questa stagione al London Stadium dopo la vittoria della Conference League. Di fronte c'è il Chelsea di Pochettino con tante ambizioni ma come sempre stravolto dal mercato e con tanti infortunati, tra cui il nuovo capitano James. Altro derby in campo dopo uno sul mercato. Prima vittoria in campionato per il West Ham che vince 3-1: Aguerd, Areola, Antonio e soprattutto Paquetá protagonisti.

L'esordio è choc per i Blues che nei primi dieci minuti. Corner di Ward-Prowse e zuccata vincente di Aguerd al 7'. Dopo soli due minuti possibile calcio di rigore per il Chelsea per fallo di Areola su Jackson ma il Var conferma la posizione irregolare dell'attaccante. Il primo goal in maglia Blues permette al Chelsea di pareggiare e al giovane classe 2003 Chukwuemeka di esultare per la prima volta in Premier League.

Negli ultimi giorni in casa West Ham, più che del London Derby, si è parlato, però, del caso Paquetá. L'ex Milan in caso di cessione al Manchester City, per 80 milioni, avrebbe sbloccato il mercato in entrata.

Il tutto si è bloccato perché il brasiliano è stato accusato di calcioscommesse soprattutto per un ammonizione sospetta ricevuta negli scorsi mesi. Anche oggi un giallo ingenuo, per proteste, per un fallo non fischiato e sui social in molti vedono malafede.

Areola, Chucwuemeka e Paquetá protagonisti del London Derby — Giornata, invece, speciale per Areola che al tramonto del primo tempo intuisce il rigore a Enzo Fernandez che non riesce a segnare ancora in maglia Chelsea e grande chance sprecata per i Blues. Non proprio perfetto l'argentino.

Nella ripresa, però, si prende la scena Antonio che, dopo aver fatto ammonire Disasi nel primo tempo, rende ancor più dura la giornata all'ex difensore del Monaco. Il suo destro passa sotto le gambe del centrale e diventa imparabile per Sanchez e West Ham di nuovo avanti nel London derby.

Pochettino, dopo aver inserito Mudryk con la 10, non avendo altri attaccanti inserisce il centrocampista più costoso della storia della Premier League, Caicedo arrivato da poco dal Brighton per Chilwell.

Sciocchezza di Aguerd che al 67' per un intervento scomposto rimedia il secondo giallo e lascia gli Hammers in dieci. Intanto Paquetá fa un'altra sceneggiata, con una doppia simulazione: non un bel comportamento del brasiliano. Fondamentale Areola con una parata nel finale a salvare i primi tre punti di questa Premier per gli Hammers. Nel finale Paquetá si prende la scena anche trasformando il rigore arrivato per fallo di Caicedo, anche lui oggi flop. Tra mercato e infortuni tanti pensieri per il Chelsea di Pochettino fermo a 1 punto dopo due giornate.