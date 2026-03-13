L'ex attaccante dell'Inter, attualmente allo Xeres Deportivo, ha raccontato di un momento di grande euforia durante una sfida contro il Barcellona... e Victor Valdes

Mattia Celio Redattore 13 marzo - 15:00

Samuele Longo, oggi 34 anni, ha alle spalle una lunghissima carriera nel mondo del calcio, avendo militato in diverse squadre della Liga, come Girona, Espanyol e Rayo Vallecano. Durante la sua esperienza in quest'ultima squadra, nella quale ha giocato nel 2014, ha vissuto un momento curioso con Víctor Valdés, all'epoca portiere del Barcellona.

Samuele Longo ricorda quell'episodio con Victor Valdes durante un Barcellona-Rayo Vallecano — La carriera di Samuele Longo si è alternata tra Italia e Spagna. Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, il classe '92 ha debuttato con la maglia neroazzurra nel 2012. Quella fu l'unica presenza con la Beneamata dato che poi cominciò una serie di prestiti da una squadra all'altra. Una carriera che poteva essere completamente diversa. I risultati più soddisfacenti, almeno dal punto di vista realizzativo, gli ha ottenuti nel paese iberico dove ha avuto modo di vestire diverse maglie, tra cui Rayo Vallecano, Girona, Huesca e Tenerife.

Proprio con il Rayo Vallecano, nel quale ha militato nel 2014, Longo ha vissuto un episodio curioso durante la sfida contro il Barcellona. Il risultato fu senza storia: un roboante 6-1 per i catalani. Nonostante ciò, comunque, l'ex neroazzurro si prese la scena in questo modo: "Sono entrato in campo per 20 o 30 minuti e ricordo che il portiere era Víctor Valdés. Mancavano 3 o 5 minuti alla fine e lui stava tranquillamente raccogliendo il pallone. Lo faceva più per noi, per impedire ai suoi di segnare ancora".

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Una sorta di "favore" che Longo non accettò. Almeno inconsciamente: "Ero così carico, desideroso di giocare al Camp Nou e di segnare contro di lui e così gli ho detto: 'Dai, muoviti!'. Ci ho ripensato dopo e mi sono detto: 'Cosa sto facendo?'". Parole che non lasciarono indifferente l'estremo difensore blaugrana: "Mi guardava con un'espressione tipo 'Sei stupido o cosa?'. Solo alcuni mesi dopo ho finito per dire: 'Cavolo, questo tizio ci stava aiutando, era per evitare che ci segnassero altri gol'.

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