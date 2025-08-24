Ci sono partite che sin dall'inizio sembrano segnate da un immaginifico filo del destino che le mette già su un binario particolare. Questo è il caso di Lorient-Rennes che si è disputata oggi per la seconda giornata di Ligue1, che ha subito sorriso ai padroni di casa. Dopo soli 10 minuti infatti, gli ospiti hanno rimediato ben due cartellini rossi compromettendo la propria prestazione. Il match è poi terminato con il poker del Lorient, nonostante la reazione degli avversari che hanno cercato con veemenza il gol almeno della bandiera.
L'episodio
Lorient-Rennes da capogiro: ospiti in 9 uomini dal 10′ e ko sonoro
Lorient-Rennes e l'avvio shock col doppio rosso—
Lorient-Rennes apre la seconda domenica di Ligue1, con una sfida che mette in palio tre punti pesanti. Nella precedente giornata il Rennes era uscito vittorioso dalla gara casalinga contro il Marsiglia seppur di misura, mentre i padroni di casa erano reduci dal ko per 1-0 contro l'Auxerre lontano dalle mura amiche. Entrambe erano alla ricerca di punti per smuovere la classifica ma al pronti via succede già qualcosa che cambia inesorabilmente le sorti della sfida. Al 6' cartellino rosso per Camara per un'entrata avventata su Karim che stava spazzando la sfera oltre la metà campo. Dopo la revisione al Var, il direttore di gara conferma la decisione. La seconda espulsione arriva persino all'11 ed è all'indirizzo di Wooh, che colpisce Tosin lanciato in porta.
Il Lorient ne approfitta e cala il poker—
Gara più che in salita per il Rennes e il Lorient sapientemente ne approfitta, in doppia superiorità numerica. Il poker è servito: prima Aiyegun al 49', poi Soumano al 49' per i padroni di casa, ancora nella ripresa ci pensa Pagis al 65' per la quarta rete definitiva di Le Bris al 69'. A nulla serve il forcing disperato degli ospiti per cercare almeno il gol della bandiera, per una sfida che resterà sicuramente nella storia della Ligue1.
