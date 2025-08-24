Lorient-Rennes da capogiro: ospiti in 9 uomini dal 10′ e ko sonoro

Ci sono partite che sin dall'inizio sembrano segnate da un immaginifico filo del destino che le mette già su un binario particolare. Questo è il caso di Lorient-Rennes che si è disputata oggi per la seconda giornata di Ligue1, che ha subito sorriso ai padroni di casa. Dopo soli 10 minuti infatti, gli ospiti hanno rimediato ben due cartellini rossi compromettendo la propria prestazione. Il match è poi terminato con il poker del Lorient, nonostante la reazione degli avversari che hanno cercato con veemenza il gol almeno della bandiera.