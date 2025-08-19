Il centrocampista 17enne si è sentito male subito dopo il triplice fischio: lo staff medico ha rassicurato che il giocatore sta bene

Nonostante la Ligue1 sia appena iniziata il Marsiglia si ritrova subito in acque molto agitate. La sconfitta contro il Rennes, in superiorità numerica, ha provocato molta agitazione nello spogliatoio della squadra di De Zerbi, ma non solo. Dopo il fischio finale della partita contro rossoneri, il 17 enne Darryl Bakola ha accusato un malore in campo, tanto che è stato necessario l'intervento dei medici. Ma fortunatamente il giocatore si è ripreso dopo pochi minuti.

Marsiglia, malore per Darryl Bakola: il giocatore adesso sta bene — L'avvio di stagione non poteva essere più complicato per il Marsiglia. Dopo l'1-o subito contro il Rennes nonostante la superiorità numerica, la squadra di De Zerbi dovrà ritrovare concentrazione e soprattutto serenità. La sconfitta in campo, infatti, è poco rispetto a quello che è successo nello spogliatoio. Come ricordiamo, Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sono stati protagonisti di una furiosa lite tanto da spingere staff tecnico e compagni a separare i due giocatori e riportare ad una squadra già delusa dal risultato in campo.

Ma la lite tra l'ex Juventus e il difensore inglese non è stato l'unico momento difficile. Poco dopo il fischio finale, l'OM ha dovuto fronteggiare un altro imprevisto: il giovane centrocampista Darryl Bakola ha accusato un malore. Il 17 enne era entrato in campo all'86'. Per il giocatore è intervenuto immediatamente lo staff medico e i compagni, tra cui lo stesso Rowe, ma alla fine, almeno in questo caso, tutto si è risolto nel migliore dei modi. I medici ha garantito che il centrocampista sta bene.

La squadra di De Zerbi tornerà in campo sabato 23 agosto alle 17 contro il Paris FC. Subito una partita importante per rispondere non solo alla sconfitta di venerdì e per riportare serenità nello spogliatoio. Ma prima ci sarà da risolvere il caso che ha visto coinvolti Rabiot e Rowe. La società dovrebbe prendere provvedimenti nelle prossime ore.