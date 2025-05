Los Angeles Galaxy-LAFC, derby nella notte della MLS: ospiti favoriti a 2.05

In MLS va in scena il derby di Los Angeles tra Galaxy e LAFC: le quote e il nostro pronostico per la sfida

Luca Paesano Redattore 17 maggio - 22:55

Nella notte di lunedì va in scena il grande derby di MLS tra Los Angeles Galaxy e Los Angeles FC. Le due formazioni si sfidano nel big match della quattordicesima giornata di campionato, alle ore 03:00 al Dignity Health Sports Park.

Los Angeles Galaxy-Los Angeles FC, il momento di forma delle due squadre — È un avvio di stagione tragico per i Galaxy, che hanno conquistato solamente 3 punti nelle prime 13 partite della stagione. I Green and Gold sono chiaramente all’ultimo posto in classifica, con tanto di peggior difesa del torneo con 31 gol subiti. Cinque sconfitte consecutive per i G’s, che si trovano attualmente in una situazione disperata.

Quinto posto invece per il Los Angeles FC, che ha conquistato 21 punti fino ad ora e se la passa certamente meglio dei rivali. Nessuna sconfitta nelle ultime 6 partite per i Black and Gold, che ha conquistato 3 vittorie e 3 pareggi. Netto 4-0 ai Seattle nell’ultima giornata per la formazione di Olivier Giroud e Cengiz Under tra gli altri.

LA Galaxy-Los Angeles FC, i precedenti — Venticinquesimo derby della storia tra LA Galaxy e LAFC, con un bilancio che è di fatto in estremo equilibrio: 10 successi per i G’s, 9 per i Blanck and Gold e 5 pareggi. Il LAFC ha vinto 6 degli ultimi 10 precedenti, mentre sono 4 i successi in favore dei Galaxy. Le due squadre non registrano un pareggio dal 2021. In tutte le ultime 12 partire sono andate a segno entrambe le formazioni e in 11 occasioni hanno fatto registrare almeno 3 reti.

LA Galaxy-Los Angeles FC, quote e pronostico — Quote insolitamente alte per lo squilibrio che c’è attualmente tra le due formazioni. La vittoria degli ospiti è data a 2.05, mentre il primo successo stagionale dei padroni di casa si trova a 3.50. Il pareggio tra le due squadre di Los Angeles è offerto invece a 3.65. Goal a 1.50, mentre il No Goal si trova a 2.35. L’Over2,5 è proposto a 1.60; l’Under2,5 sale fino a 2.30.

Davvero difficile dar fiducia ai Galaxy con questi presupposti. Si può provare il 2 primo tempo a quota 2.50, così come vale la pena puntare sul successo dei LAFC: al 2 si può aggiungere anche l’Over1,5 per aumentare la quota a 2.25. Promossa anche la combo Multigol 1-2 PT + Multigol 1-4 ST, che si trova a quota 2.00.