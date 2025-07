Ecco dove poter seguire la partita che chiude il weekend di MLS in programma domenica notte alle 04:30 italiane

Filippo Montoli 19 luglio - 15:52

Il weekend di MLS si chiude con il derby tra Los Angeles FC e Los Angeles Galaxy. La partita è in programma alle 04:30 italiane. I padroni di casa vogliono dare continuità ai buoni risultati ottenuti dopo il Mondiale per Club e restare agganciati ai primi posti. Gli ospiti inseguono lo stesso obiettivo della continuità, ma per abbandonare l'ultimo posto che occupano a pari punti con il Montréal. Ecco dove vedere Los Angeles FC-Los Angeles Galaxy in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Los Angeles FC ha chiuso l'esperienza del Mondiale per Club con un solo punto deludendo le aspettative. Il pareggio con il Flamengo ha lasciato l'amaro in bocca sulla sconfitta con i tunisini dell'Espérance. In campionato la storia è diversa. Nelle ultime 13 partite ha perso una sola volta, nella gara di rientro dal torneo internazionale. La squadra ha però reagito alla grande vincendo le successive tre gare senza che Lloris subisse alcun gol.

I Galaxy stanno vivendo un campionato shock fino a questo momento. Ultimi in classifica con 15 punti in 23 partite, stanno provando a rialzare la testa. Nelle ultime 7 match hanno vinto 3 volte, pareggiato 2 e perso 2. Considerando che prima di allora non avevano mai ottenuto 3 punti, è certamente un ottimo risultato per la pessima stagione giocata fin qui. Da evidenziare l'apporto di Marco Reus alla squadra. Con una somma di gol e assist di 11, quasi metà delle reti dei Galaxy passa dai suoi piedi.

Le probabili formazioni — La squadra di Cherundolo deve ormai fare a meno di Giroud, tornato in Francia al Lille. Oltre al francese, indisponibili sono l'italiano Dellavalle e Long. Il tecnico dovrebbe schierare un 4-3-2-1 con Lloris tra i pali. Difesa a quattro con Palencia e Hollingshead sulle fasce con al centro Tafari e Segura. Jesus, Delgado e Tillman saranno alle spalle dei due trequartisti Dilrosun e Bouanga. Unica punta Ordaz.

Vanney ha fuori solo lo spagnolo Riqui Puig e in dubbio Aude. Lo statunitense dovrebbe mettere in campo un 4-3-3. Micovic in porta. In difesa Yamane, Garces, Yoshida e Nelson. Centrocampo a tre con l'ex Dortmund Marco Reus, Cerrillo e Fagundez. In attacco Pec e Paintsil sulle fasce daranno supporto alla punta Nascimento.

LOS ANGELES FC (4-3-2-1): Lloris; Palencia, Tafari, Segura, Hollingshead; Jesus, Delgado, Tillman; Dilrosun, Bouanga; Ordaz. Allenatore: Steven Cherundolo.

LOS ANGELES GALAXY (4-3-3): Micovic; Yamane, Garces, Yoshida, Nelson; Reus, Cerrillo, Fagundez; Pec, Nascimento, Paintsil. Allenatore: Greg Vanney.

Los Angeles FC-Los Angeles Galaxy, dove vedere la partita in diretta — Il secondo derby stagionale della città degli angeli è in programma nella notte di domenica alle 04:30 e sarà visibile esclusivamente in streaming e a pagamento tramite abbonamento a Apple TV+.