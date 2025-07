Los Angeles FC-Los Angeles Galaxy: come finisce il derby californiano, noto come El Traffico, secondo l'intelligenza artificiale

Vincenzo Bellino Redattore 18 luglio - 16:33

Nel weekend torna la MLS con una super-sfida tutta da vivere. Il Los Angeles Fc sfida il Los Angeles Galaxy ne El Trafico californiano. Le due squadre arrivano al grande appuntamento in maniera totalmente differente: Giroud e compagni occupano attualmente la quarta posizione, a -7 dalla vetta, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite; gli ospiti, invece, sono ultimi in classifica, due vittorie nelle ultime cinque, sconfitti nell'ultima uscita contro Austin (1-2).

Qui Los Angeles FC — Il Los Angeles FC arriva all'appuntamento col vento in poppa grazie alla vittoria di misura per 1‑0 contro il Minnesota United. Denis Bouanga ha stabilito un nuovo record del club, realizzando il suo 20° gol decisivo e portando a 11 il totale stagionale, confermandosi così come punto fermo dell’attacco. Tuttavia, i nero-oro dovranno fare a meno del capitano Aaron Long, fermato da un grave infortunio: la rottura del tendine d’Achille.

Qui Los Angeles Galaxy — I Los Angeles Galaxy stanno attraversando una crisi di risultati profonda: appena 3 vittorie, 6 pareggi e ben 14 sconfitte, statistiche che attualmente valgono l'ultimo posto in classifica in Western Conference, Si tratta del peggior inizio stagionale per una squadra detentrice del titolo. L'ultimo stop casalingo contro Austin FC (1‑2) ha spento nuovamente quelle poche luci che si erano accese dopo i due successi consecutivi contro DC United e Vancouver Whitecaps. L'unica nota lieta è il solito Marco Reus, ma la rosa attualmente è falcidiata da squalifiche e infortuni.

Los Angeles Fc-Los Angeles Galaxy, chi vince? Per Chat GBT finirà 2-1 — L’energia del BMO Stadium trascina i Los Angeles FC ad un avvio travolgente: al 20' Bouanga finalizza una splendida ripartenza nata da un perfetto scambio con Ebobisse (1‑0). Il Galaxy fatica a reagire: Reus prova a rendersi pericoloso, ma trova un Hugo Lloris in stato di grazia, che conserva il vantaggio dei padroni di casa al 45'.

Dopo il thè freddo le due squadre ritornano sul terreno di gioco, ma questa volta sono i Galaxy a prendere in mano le redini del match, approfittando di un calo fisico dei Los Angeles FC. Ci provano Reus, Pec e Paintsil, l'ex capitano del Dortmund arriva puntuale su un cross effettuato dalla corsia di destra, allo scoccare dell'ora di gioco, ma è ancora Lloris a rispondere presente e a dare il via al contropiede dei suoi.

Sul ribaltamento di fronte, infatti, Ordaz approfitta del mal posizionamento dei Galaxy, in fase di ripiegamento e infila il 2‑0, con un preciso piatto destro, sfruttando un assist di pregevole fattura di Smoliakov. Il Galaxy però non si arrende: a dieci minuti dal termine, Reus inventa un filtrante perfetto per Paintsil, che in area non sbaglia e riapre i giochi. Nonostante il forcing nei 7' di recupero, la squadra di Vanney non riesce a pervenire al punto del pareggio e cade 2-1 contro quella di Cerundolo, collezionando la quindicesima sconfitta della stagione.