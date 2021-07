Los Angeles Galaxy chiama: ricorda il tris nel derby e Ibra risponde

Ibra quando aveva lasciato gli Stati Uniti aveva punto l'MLS con la solita ironia. E anche quando il Los Angeles Galaxy gli ricorda il suo Hat Trick nel derby (3-2) e quel giorno indimenticabile, Ibra risponde a modo suo...

Zlatan Ibrahimovic si sta preparando a Milanello per cercare di recuperare (a tempo di record) dall'operazione al ginocchio in tempo per l'inizio della stagione. E mentre corre e si allena, lo svedese ha avuto un momento di "nostalgia": il Los Angeles Galaxy gli ha ricordato come esattamente due anni fa aveva messo a segno una tripletta nel derby. E Zlatan ha risposto a modo suo.