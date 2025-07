Los Angeles Galaxy-Vancouver, stesso modulo risultati diversi. L’angolo tattico

Los Angeles Galaxy-Vancouver Whitecaps è una sfida tra due tipi di gioco simili ma con esiti completamente diversi in campionato.

Los Angeles Galaxy-Vancouver Whitecaps è una di quelle partite che potrebbe far pensare a un esito scontato. La sfida in programma nella notte italiana tra il 4 e il 5 luglio al Dignity Health Sport Park di Carson dice che si affrontano due squadre dalla classifica completamente diversa. Il modulo usato dai club è lo stesso, i risultati però dicono tutt'altro. Questo l'angolo tattico di DerbyDerbyDerby sul match di MLS.

Los Angeles Galaxy, l'angolo tattico: gira tutto intorno a Marco Reus

Coach Greg Vanney ha proposto sin dalla prima giornata un offensivo 4-3-3 che non ha prodotto gli effetti sperati. Nonostante l'esperienza dell'ex Sampdoria Yoshida in difesa, il reparto arretrato è quello che ha più sofferto questo modulo. Il risultato è stato l'ultimo posto e soli quattro punti conquistati in 16 partite.