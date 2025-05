La stagione dei Los Angeles Galaxy non decolla, nonostante un super Marco Reus . Il tedesco, protagonista a più riprese in questa Mls, non sta riuscendo a raddrizzare le sorti dei gialloblù, in netta difficoltà. Anche ieri sera non è bastata una bella doppietta nel derby contro i Los Angeles Fc, terminato 2-2.

L’avventura a stelle e strisce di Marco Reus è sin qui ricca di alti e bassi. Nonostante la vittoria del campionato nella scorsa stagione , quest’anno i Galaxy non hanno ancora centrato i tre punti. Dopo 14 partite giocate si tratta di un dato allarmante. La mancanza di risultati non è certo dovuta al trequartista ex Borussia Dortmund, che, pur con qualche infortunio di troppo, sta dando il suo apporto. Anche ieri, nel derby di Los Angeles, ha trovato una doppietta di gran classe. Prima ha sbloccato la partita dopo appena sei minuti, poi, nel finale, ha pareggiato con un gol su punizione . I suoi si erano fatti rimontare a cavallo dell’intervallo, con il pareggio di Bouanga e il gol del momentaneo 1-2 di Ordaz.

Come detto, i Los Angeles Galaxy stanno faticando parecchio in questa stagione. Dopo 14 partite sono arrivati solo 4 pareggi e 10 sconfitte. Sono ultimi nella Western Conference dalla Mls, a 14 punti dalle due squadre che in questo momento disputerebbero i play-in. Un risultato tutt’altro che soddisfacente, soprattutto se consideriamo che nella scorsa stagione hanno alzato il trofeo. A gravare sul bilancio c’è anche una pesantissima sconfitta per 7-0 contro i New York Red Bulls. Anche in Concacaf Champions Cup, la massima competizione per club del Nord e Centro America, è arrivata una delusione notevole. Il cammino si è fermato ai quarti di finale, dopo la sconfitta per 3-2 contro il Tigres. Se nelle prossime partite, dunque, non dovesse arrivare un netto cambio di marcia, la stagione dei Galaxy di Reus sarebbe senza mezzi termini fallimentare.