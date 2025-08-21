Louis Munteanu, dal sogno viola al rilancio col Cluj. E ora l’Europa chiama

Louis Munteanu, dopo la deludente parentesi con la Fiorentina si è rilanciata in Romania, sua terra natìa, al Cluj e ora l'Europa osserva. Il Rennes si muove, potrebbe essere lui il dopo-Kalimuendo

Louis Munteanu è uno dei nomi più chiacchierati del mercato estivo. Dopo anni di alti e bassi tra Italia e Romania, il centravanti ha trovato la sua dimensione al Cluj, dove è diventato trascinatore e uomo copertina con numeri da grande bomber. Il suo percorso, partito dalla Fiorentina, oggi lo pone al centro delle attenzioni di club importanti come il Rennes, pronto ad affidargli il ruolo lasciato vacante da Kalimuendo.

Primi passi — Nato in Romania nel 2002 (Valsui), Munteanu cresce calcisticamente nei settori giovanili di LPS Vaslui e Academia Hagi ed esordisce tra i professionisti nel 2019 con la maglia del Viitorul Costanza. prima di attirare l’interesse della Fiorentina, che lo porta in Italia per farlo maturare nel proprio settore giovanile. Attaccante tecnico ma anche fisico, si distingue per senso del gol e capacità di attaccare la profondità. Le aspettative su di lui sono alte, ma l’impatto con il calcio italiano non è immediato.

Gli anni alla Fiorentina — A Firenze fatica a trovare spazio nella prima squadra, (13 reti con la Primavera, ma non scende mai in campo con la prima squadra) complice la concorrenza e una naturale necessità di adattamento. I viola lo mandano in prestito al Farul Costanza, club rumeno dove mette in mostra le sue qualità, accumulando esperienza e gol. Nonostante qualche lampo, non riesce a convincere del tutto la dirigenza gigliata a puntare su di lui come titolare.

Il rilancio al Cluj — La svolta arriva con il trasferimento definitivo al CFR Cluj. Qui Munteanu esplode definitivamente: 25 reti in 40 presenze tra campionato e coppa nazionale lo rendono una delle punte più prolifiche della Romania. Non solo club: anche con la Nazionale Under 21 si mette in mostra da capitano, segnando 5 gol e 4 assist nel cammino verso gli Europei di categoria. Nonostante l’eliminazione alla fase a gironi, il suo nome resta in evidenza per qualità e leadership.

Un inizio complicato di stagione — L’attuale annata, però, non è partita nel migliore dei modi per il Cluj. La squadra ha già perso la Supercoppa contro la Steaua Bucarest (2-1) e in campionato il rendimento è altalenante: una vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. Anche il percorso europeo si è fatto difficile: dopo l’eliminazione in Europa League in semifinale per mano del Braga, la discesa in Conference si è complicata subito con la pesante sconfitta (7-2) contro l’Hacken. Un contesto che rischia di limitare la crescita di Munteanu, nonostante le sue prestazioni restino di alto livello.

Il mercato: Rennes in pole — Secondo quanto riportato da fonti rumene e francesi, il Rennes ha avanzato un’offerta da 12 milioni di euro per assicurarsi il centravanti. L’idea del club bretone è quella di affidargli il ruolo lasciato vacante da Arnaud Kalimuendo, passato ad altri lidi. I numeri di Munteanu lo rendono un profilo ideale per dare gol e profondità a una squadra che vuole competere in Ligue 1 ed Europa.

Non mancano però concorrenti: il Valencia avrebbe messo sul tavolo una proposta diversa, con prestito da 2 milioni e obbligo di riscatto fissato a 10. La decisione finale spetterà al giocatore e al Cluj, ma la sensazione è che il suo futuro sia destinato a spostarsi nuovamente verso un campionato di livello superiore.