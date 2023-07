Luca Beckenbauer, il nipote del Kaiser: si ritira dal calcio per malattia a 22 anni

Luca, di ruolo difensore come il nonno, è stato costretto a ritirarsi dal calcio professionistico a causa di un grave caso di Covid-19…

Il difensore, che ha giocato per il Wacker Burghausen (nella Regionalliga Bayern, quarto livello del football tedesco), si destreggerà ora con l’MTV Munchen, nella bassa lega distrettuale. Il motivo di questa decisione è relativo alle gravi conseguenze del suo malessere. Non gioca una partita dal 5 novembre scorso.

Il problema che terrà Beckenbauer fuori dall’élite è nato nel penultimo mese del 2022, in seguito a un intenso caso di Covid 19. Questo problema cardiaco lo ha costretto a rimanere a riposo e a stare lontano dal campo.

“Anche adesso, nove mesi dopo, posso fare solo un po’ di sport”, ha dichiarato Luca a TZ in un’intervista. Ora ha deciso di stabilire altre priorità. “Mi ci vorrebbe molto tempo per tornare al mio vecchio livello. Per questo voglio riorientarmi fin dall’inizio”, ha aggiunto.