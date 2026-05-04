Per Lucas Moura non si tratta di un infortunio come gli altri, ma di uno stop che cambia completamente la prospettiva, perché i tempi di recupero si allungano fino al 2027, una distanza enorme nel calcio attuale, dove anche pochi mesi possono incidere sulla carriera. In questo caso si parla di un’assenza prolungata che interrompe ritmo, continuità e presenza, elementi fondamentali per restare competitivo ad alto livello. Il giocatore del San Paolo, contro il Bahia, è uscito dal campo al ventisettesimo minuto di gioco per infortunio. Gli esami hanno evidenziato la rottura completa del tendine di Achille della gamba destra.

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San Paolo, Brasile – 6 agosto 2023: Lucas Moura (a destra) del San Paolo lotta per il pallone contro Otavio dell’Atletico Mineiro durante la partita tra San Paolo e Atletico Mineiro, valida per il Brasileirao Serie A 2023 allo stadio Morumbi, il 6 agosto 2023 a San Paolo, Brasile. (Foto di Miguel Schincariol/Getty Images)

Contratto in scadenza: il nodo che complica tutto

A rendere la situazione ancora più delicata c’è il contratto in scadenza a dicembre, un dettaglio che pesa quasi quanto l’infortunio stesso, perché obbliga il San Paolo a prendere decisioni senza avere certezze sul futuro del giocatore. In condizioni normali, il rinnovo o una scelta tecnica si basano sulle prestazioni, ma in questo caso manca completamente il riferimento del campo. Il club si trova davanti a una situazione complessa, perché deve valutare se investire su un giocatore fermo per lungo tempo oppure chiudere un percorso senza sapere realmente quale sarà il livello al rientro. Dall’altra parte, anche per Lucas Moura il tempo diventa un fattore critico, perché il recupero e le scadenze contrattuali viaggiano su due binari diversi.

Questa combinazione rende tutto più incerto, con margini ridotti e scelte difficili da gestire.

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Futuro aperto: tutto passa dal recupero reale

A questo punto il discorso si concentra su un unico elemento, il recupero, che diventa la variabile centrale per qualsiasi decisione futura. Non basta tornare disponibile, serve recuperare condizione, intensità e continuità, perché è su questi aspetti che si misura la possibilità di rientrare davvero a un certo livello. Il percorso sarà lungo e progressivo, fatto di controlli, lavoro specifico e rientri graduali, con la necessità di verificare ogni fase prima di passare alla successiva. In questi casi non esistono certezze, ma solo tempi da rispettare e condizioni da monitorare.

Il risultato è uno scenario completamente aperto, in cui l’infortunio non blocca solo il presente ma rimette in discussione anche il futuro, lasciando tutto legato a come il corpo risponderà nei prossimi mesi.

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