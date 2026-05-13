Galatasaray, coreografia da brividi per Osimhen: "Noi siamo una famiglia, e la famiglia è tutto"

Un episodio di cronaca nera scuote il calcio turco e l'ambiente del Galatasaray. Nelle ultime ore sono state diffuse le immagini relative a una violenta aggressione subita da Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano è stato vittima di un vero e proprio agguato all'uscita di un centro commerciale nel quartiere di Beyoğlu, a Istanbul. Secondo le ricostruzioni ufficiali e i filmati acquisiti dagli inquirenti, il calciatore ex Fiorentina stava lasciando la struttura quando è stato avvicinato da un uomo, identificato come Yusuf Y., che lo attendeva all'esterno.

Dopo una breve discussione, la situazione è degenerata rapidamente: l'aggressore ha colpito Torreira con un pugno al volto, mirando alla zona oculare. Solo l'intervento tempestivo delle guardie di sicurezza presenti e di alcuni amici del calciatore ha evitato conseguenze peggiori. Il video dell'incidente mostra i concitati momenti della colluttazione e il tentativo di fuga dell'assalitore, che ha cercato di dileguarsi a bordo di un taxi prima di essere intercettato e arrestato dalle forze dell'ordine locali.

Lucas Torreira'ya saldırmaya çalışan şahsın Torreira'nın yardımcısı tarafından yerde tekmelendiği görüldü. Olayın ardından şahıs hızla olay yerinden ayrılırken Torreira'da bir sıkıntı olmadığı görüldü. pic.twitter.com/BpSzDlxmWs — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) May 13, 2026

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Il movente: gelosia e ossessione sui social

Le indagini hanno fatto luce su un retroscena inquietante che lega l'aggressione alla vita privata del giocatore. Yusuf Y., durante la sua deposizione, ha ammesso di aver seguito Lucas Torreira perché convinto che il calciatore avesse una relazione con una donna,, con la quale l'aggressore sosteneva di essere in contatto tramite i social media.

Lucas Torreira del Galatasaray viene a contrasta con Gedson Fernandes del Besiktas durante la partita di Super League turca tra Galatasaray e Besiktas giocata allo stadio olimpico Atatürk il 3 agosto 2024 a Istanbul, Turchia. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

Tuttavia, la versione del centrocampista del Galatasaray ha chiarito i contorni della vicenda. Torreira ha dichiarato alla polizia che İpek B. è ufficialmente la sua fidanzata e che la coppia stava già vivendo una situazione di forte stress a causa dello stalker. In precedenza, infatti, era già stata ottenuta un'ordinanza restrittiva della durata di 45 giorni nei confronti del sospettato, che però non ha impedito l'agguato di ieri.

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Ferite e minacce di morte a Lucas Torreira: le indagini proseguono

Il referto medico stilato dopo l'incidente ha confermato le lesioni subite dall'uruguaiano, che presenta un evidente ematoma e arrossamento tra il sopracciglio e l'occhio sinistro. Nel corso della lite è rimasto coinvolto anche, Eray S. L'uomo ha reagito nel tentativo di difendere il calciatore e immobilizzare Yusuf Y. fino all'arrivo della polizia.

L'aspetto più preoccupante emerso dall'approfondimento investigativo riguarda il passato recente dell'aggressore. Sono stati infatti recuperati messaggi minacciosi inviati da Yusuf Y. non solo a Lucas Torreira, ma anche alla sua compagna e a un'altra conoscente, l'attrice Devrim Özkan. Tra i file a disposizione della polizia figurano minacce di morte esplicite, in cui l'uomo dichiarava di essere pronto a ingaggiare dei sicari. Il Galatasaray ha espresso vicinanza al proprio tesserato, rimasto visibilmente scosso da un evento che va ben oltre i confini del rettangolo di gioco.

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