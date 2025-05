L'ospedalizzazione e il trasferimento

Dopo l'incidente Lucio era stato trasferito all'ospedale di Brasilia dove era stato ricoverato d'urgenza. Le condizioni di salute avevano preoccupato in un primo momento, ma i successivi bollettini medici avevano chiarito che il brasiliano non era in pericolo di vita. Una prima foto postata pochi giorni dopo che lo ritraeva di spalle con vistose fasciature sul corpo avevano rassicurato i tifosi di tutto il mondo. L'ex difensore era stato poi trasferito all'ospedale di Porto Alegre per poter restare vicino alla famiglia durante la riabilitazione.