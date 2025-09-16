derbyderbyderby calcio estero PSG, Luis Campos rivela: “Fu Luis Enrique a chiedere la cessione di Neymar”

PSG, Luis Campos rivela: “Fu Luis Enrique a chiedere la cessione di Neymar”

Luis Campos, direttore sportivo del PSG, ha svelato un particolare retroscena sulla cessione di Neymar in Arabia
Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di Radio RMC, il direttore sportivo del PSG Luis Campos ha affrontato vari aspetti legati alla squadra francese, tra cui anche la partenza di Neymar nel 2023. In particolare, il dirigente ha rivelato un particolare retroscena di mercato sulla cessione della stella brasiliana: fu proprio Luis Enrique ad avallare più di chiunque altro la cessione del calciatore in Arabia.

Campos rivela: "Luis Enrique disse a Neymar di andare via"

"Luis Enrique gli ha detto personalmente che la cosa migliore per lui era andare via", ha spiegato il direttore sportivo del Paris Saint Germain ritornando sull'addio di Neymar nell'estate del 2023. Una cessione che, stando a quanto rivelato, fu voluta dallo stesso allenatore spagnolo: "È stato Luis Enrique a sedersi e a dire a Neymar: 'È un bene che tu te ne vada'. Glielo ha detto faccia a faccia, perché lui pensa al calcio in modo diverso. Pensa a giocare di squadra. Pensa che il giocatore che giocherà sia quello che se lo merita durante la settimana in allenamento, con totale impegno. Questo è ciò che cerca ed è ciò che gli abbiamo dato".

Una scelta che, di fatto, ha dato ragione all'allenatore, che è riuscito finalmente a portare il PSG ai vertici del calcio mondiale dopo anni di tentativi a vuoto. Ma anche perché per Neymar è cominciata una lunga serie di problemi fisici e infortuni che hanno pesantemente limitato la sua avventura in Arabia.

Nella stessa intervista, Luis Campos ha confessato anche che quella per ingaggiare Luis Enrique è stata una trattativa molto rapida: "Ricordo l'incontro che ho avuto a casa sua a Barcellona. Nel giro di pochi minuti ho capito che sarebbe venuto da noi. Ho parlato con il presidente e poco dopo ho capito che si arrivava alla fumata bianca. Gli ho detto che avremmo costruito una squadra senza la pressione di vincere la Champions League. Lui ha risposto: 'Ma io sono qui per vincere'".

