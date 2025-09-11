derbyderbyderby calcio estero Luis Enrique operato dopo l’incidente in bici: contro il Lens ci sarà Rafel Pol

Luis Enrique operato dopo l'incidente in bici: contro il Lens ci sarà Rafel Pol

Luis Enrique operato dopo l’incidente in bici: contro il Lens ci sarà Rafel Pol - immagine 1
Per il 38enne la prima volta da primo non si scorda mai. Domenica i parigini affronteranno una squadra però tutt'altro che arrendevole.
Michele Massa
Michele Massa

Il PSG torna al lavoro dopo la sosta per le nazionali. Sui campi d'allenamento del club parigino c'è però una novità. Con lo stop forzato per Luis Enrique, a seguito di una caduta in bici nei giorni scorsi che l'ha costretto ad operarsi, a comandare gli allenamenti ci ha pensato Rafel Pol. Lo spagnolo prenderà il posto del tecnico anche in vista della sfida contro il Lens in programma domenica pomeriggio.

Luis Enrique operato dopo l’incidente in bici: contro il Lens ci sarà Rafel Pol- immagine 2
Luis Enrique celebra la vittoria della Champions League alla guida del Psg con una maglia speciale dedicata a sua figlia Xana, scomparsa nel 2019 (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Luis Enrique a riposo forzato, contro il Lens sulla panca del PSG ci sarà Rafel Pol

—  

Il tecnico spagnolo, nei giorni scorsi  ha riportato la frattura della clavicola che lo ha costretto ad operarsi. Il tutto si è svolto perfettamente, con l'intervento perfettamente riuscito. Per Luis Enrique adesso inizierà la fase di recupero, che inizierà con un riposo forzato, prima di passare alle varie terapie per ritrovare la piena forma.

Luis Enrique operato dopo l’incidente in bici: contro il Lens ci sarà Rafel Pol- immagine 3
Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, durante la sfida di Champions league contro lo Stoccarda (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Per questo motivo, già da oggi, il PSG è passato nelle mani del vice Rafel Pol. La mente però sarà ancora di Luis Enrique, visto che il tecnico, con delle telecamere guarderà gli allenamenti e seguirà passo passo la sua squadra in vista dell'insidiosa sfida contro il Lens in programma domenica pomeriggio.

Chi è Rafel Pol? La scommessa vinta da Lucho

—  

Rafel Pol è il prodigio di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo lo scelse nel lontano 2011, quando l'allora preparatore atletico aveva 24 anni. Negli anni si è fatto le ossa alle spalle dell'ex allenatore di Roma e Barcellona e nello scorso novembre è stato protagonista di una bruttissima vicenda, perdendo la moglie Raquel per una malattia. Domenica ci sarà l'emozione dell'esordio, nella speranza di vedere un PSG bello e convincente.

