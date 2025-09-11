Luis Enrique operato dopo l’incidente in bici: contro il Lens ci sarà Rafel Pol

Il tecnico spagnolo, nei giorni scorsi ha riportato la frattura della clavicola che lo ha costretto ad operarsi. Il tutto si è svolto perfettamente, con l'intervento perfettamente riuscito. Per Luis Enrique adesso inizierà la fase di recupero, che inizierà con un riposo forzato, prima di passare alle varie terapie per ritrovare la piena forma.

Per questo motivo, già da oggi, il PSG è passato nelle mani del vice Rafel Pol . La mente però sarà ancora di Luis Enrique, visto che il tecnico, con delle telecamere guarderà gli allenamenti e seguirà passo passo la sua squadra in vista dell'insidiosa sfida contro il Lens in programma domenica pomeriggio.

Chi è Rafel Pol? La scommessa vinta da Lucho

Rafel Pol è il prodigio di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo lo scelse nel lontano 2011, quando l'allora preparatore atletico aveva 24 anni. Negli anni si è fatto le ossa alle spalle dell'ex allenatore di Roma e Barcellona e nello scorso novembre è stato protagonista di una bruttissima vicenda, perdendo la moglie Raquel per una malattia. Domenica ci sarà l'emozione dell'esordio, nella speranza di vedere un PSG bello e convincente.