Il colombiano è finito al centro di grandi polemiche, soprattutto in Marocco, la patria del capitano del PSG. A sei settimane dalla Coppa d'Africa i nord-africano sono in forte ansia per il loro capitano.

Mattia Celio Redattore 7 novembre - 13:06

Nella sfida contro il PSG, Luis Diaz è stato il principale protagonista, nel bene e nel male. La sua doppietta contro i parigini ha spianato le porte della vittoria al Bayern Monaco, ma il brutto fallo su Hakimi ha provocato la sua espulsione e soprattutto un serio infortunio alla caviglia del difensore marocchino. Una brutta entrata che non è passata inosservata, in primo luogo ai connazionali del capitano del PSG.

Fallo su Hakimi, Luis Diaz al centro delle polemiche: un giornalista marocchino lo attacca — Un brutto fallo con tanto di espulsione che ha macchiato l'ottima prestazione di Luis Diaz contro il PSG. L'attaccante colombiano, protagonista indiscusso del primo quarto di partita dopo aver segnato due gol per il Bayern Monaco, ha ricevuto un cartellino rosso prima dell'intervallo, lasciando la sua squadra in inferiorità numerica. La sua dura entrata su Achraf Hakimi ha provocato un'ondata di reazioni sui social media, soprattutto dal Marocco, patria del capitano dei parigini.

Il Marocco, come ricordiamo, sarà impegnato nella Coppa d'Africa che si disputerà dal 21 dicembre al 16 gennaio 2026. Una competizione che ora l'ex Inter e capitano dei "Leoni dell'Atlante" rischia di dover saltare. Ancora non si conosce la gravità della situazione ma la sofferenza del nord-africano al momento dell'uscita del campo era evidente a tutti. Un segno non certo positivo per Walid Regragui e per tutti i sostenitori marocchini.

Proprio a causa di quell'intervento, l'attaccante dei bavaresi è subito finito al centro delle polemiche. La critica più dura è arrivata dal giornalista del Mouv, Said Amdaa, che ha etichettato l'ala colombiana con un'aggressiva etichetta: "Il peggior incubo del Marocco... Achraf Hakimi esce dal campo infortunato. Non riesce nemmeno a raggiungere gli spogliatoi. È UN DISASTRO! Luis Díaz, sei un criminale". Una reazione che non si è fermata qui, dato che lo stesso giornalista ha aggiunto che "nel caso Hakimi non si fosse ripreso per la Coppa d'Africa avrebbe fatto pressione a vita sull'ex Liverpool".

Tuttavia, diversi profili utente dei social media, identificati con i loghi del PSG, hanno difeso Luis Díaz e descritto l'azione come un'azione di gioco: "Criminale'? Ehi, calmati! È solo calcio, non ha ucciso nessuno"; "Hakimi si incastra il piede tra le cosce... Il cartellino giallo era giustificato, il rosso è troppo duro"; "Sì, è un peccato per il giocatore ma la sua partecipazione alla Coppa d'Africa potrebbe non essere ancoraesclusa". A sole 6 settimane dall'inizio del torneo, tutto il Marocco rimane con il fiato sospeso.