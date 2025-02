Luis Enrique: “Kvaratskhelia è meraviglioso. Ora pensiamo alla Champions”

Rinnovo fino al 2027 e vittoria convincente per Luis Enrique con il suo PSG . I parigini si sono imposti per 4-1 contro il Monaco , tra i marcatori figura anche Kvaratskhelia che trova il suo primo sigillo con un bellissimo gol, propiziato da una finta di corpo che ha lasciato tutti a bocca aperta. Sul tabellino anche Dembelé e Vitinha .

MERAVIGLIA KVARA - "Kvara ha così tante qualità, è importante fargli sentire che è stato un bel momento. Abbiamo dimostrato di avere un'ottima squadra. Adesso ci aspettano le due partite difficili di Champions League a Brest e speriamo di essere al meglio per questa competizione e goderci il meglio del nostro Kvara. Sapevamo che aveva delle qualità enormi e gli abbiamo dimostrato che è integrato in questa squadra".

UNA SUPER RIPRESA - "Molto buonasera (in francese). Nel primo tempo abbiamo dovuto cambiare posizione in attacco per migliorare qualcosa, i ragazzi erano molto statici e facevano difficoltà a chiudere le azioni. Nella seconda abbiamo attaccato di più, meglio negli spazi e girato meglio il pallone. Abbiamo segnato gol e divertito il pubblico. Auguro al Monaco il meglio per la Champions League, è importante per la Francia".