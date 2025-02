Luis Enrique “dimentica” Mbappé: “Senza di lui giochiamo meglio”

L'allenatore spagnolo del Psg fa i complimenti alla propria squadra dimenticandosi del passato

Federico Grimaldi 7 febbraio - 19:06

Nell'ultima intervista rilasciata ai media francesi, Luis Enrique ha ammesso che il gioco del Psg non ha risentito dell'assenza della stella francese, affermando che la squadra ha avuto una crescita esponenziale rispetto all'anno scorso.

I numeri danno ragione a Luis Enrique — Non è stato facile abituarsi ad un Psg senza la sua stella, eppure dopo alcuni mesi, si può affermare con certezza che il Psg è una squadra in grado di brillare anche senza Mbappé. Strano da dirsi, ma i numeri danno ragione a Luis Enrique. Il Psg ha un ampio vantaggio sulle inseguitrici e, se in Champions ha riscontrato qualche fatica in più, sembra che adesso si sia rimesso tutto al loro ordine. Con questa squadra e con questo Dembelè( due triplette nelle ultime due) si può arrivare lontano

Kvara, Barcola e Dembelé, ora si può sognare la Champions? — Con questo tridente da favola nulla è impossibile. Luis Enrique dovrà trovare il modo per farli coesistere, soprattutto il georgiano, che sembra ancora un po' spaesato dopo le prime apparizioni. Il compito dell'allenatore spagnolo sarà quello di far fare quello step in più che a Parigi è sempre mancato, e chissà se quest'anno possa essere l'anno buono per il grande colpo.

Il Psg senza Mbappé — Fa sicuramente un certo effetto leggere Mbappé fuori da Parigi, ma questa è la realtà. Sembra essersi abituato molto bene Luis Enrique: "Sono stato molto coraggioso la scorsa stagione quando vi ho detto che avremmo avuto una squadra migliore in attacco e difesa. Certo che ci sarebbe piaciuto tenere Kylian, perché tutti lo amavano, ma la squadra sta rispondendo in modo molto positivo. Vi ho detto che piuttosto che avere un giocatore che segna 40 gol, volevo giocatori che segnassero tutti molto. Questo è il nostro obiettivo, continuare a migliorare".

Le stelle non brillano da sole — Quello che ha dimostrato Luis Enrique con queste parole, è che una squadra può brillare anche senza una stella. L'importanza, in una squadra, è il gruppo. Lo ha dimostrato l'allenatore ispanico, che sembra aver trovato la retta via per portare in alto questa squadra. Non sarà mai facile prendere il posto di Mbappé nel cuore dei tifosi del Psg, ma in questo momento sembra che Luis Enrique abbia trovato la ricetta giusta per mettere ogni tassello al posto giusto.