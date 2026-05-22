L'ex Ct della Nazionale Spagnola spiega di non voler prolungare troppo a lungo la carriera da allenatore: tra dichiarazioni e aneddoti di famiglia
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Luis Enrique è uno dei tecnici più innovativi degli ultimi decenni. Lo spagnolo sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera alla guida del Paris Saint- Germain, portando nuova linfa tra le file dei parigini, con l'obiettivo di tornare ad essere dominante anche in Europa. A tal proposito, alcune sue dichiarazioni rilasciate a La Nueve Espana, hanno acceso il dibattito sul suo futuro e la possibilità di terminare il suo percorso da allenatore.
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Luis Enrique e la sua filosofia di vitaMentre il Psg si prepara a disputare, per il secondo anno consecutivo, la finale di Champions League, il tecnico spagnolo ha lasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro e il suo rapporto con l'età.
Luis Enrique ha voluto sottolineare come non voglia prolungare troppo a lungo la sua carriera da allenatore, e che questa potrebbe essere la sua ultima panchina:" Ormai ho una certa età, non voglio diventare vecchio in panchina. Questo è un discorso che affronto sempre con mia moglie. Non voglio arrivare a quel punto, ormai vedo sempre più allenatori anziani e questa cosa mi destabilizza un po'. Penso che non si possa allenare oltre i sessant'anni".
Queste parole mostrano un tecnico consapevole del tempo che passa e dell'idea di voler scegliere autonomamente quando mettere la parola fine alla sua avventura.
L'ultimo ballo con i parigini?Nel corso della chiacchierata, Luis Enrique ha aggiunto anche un passaggio legato alla sua famiglia e nella fattispecie con suo fratello. Sempre con tono ironico e scherzoso, lo spagnolo ha dichiarato:" Scherzo molto spesso con mio fratello Felipe, mi piace prenderlo in giro. Gli dico sempre che andrò prima io in pensione di lui, lui ha 55 anni e io 56; lui dovrebbe finire il suo percorso a 61, quindi potete benissimo intendere fino a che età vorrei ancora allenare".
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