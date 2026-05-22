Luis Enrique è uno dei tecnici più innovativi degli ultimi decenni. Lo spagnolo sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera alla guida del Paris Saint- Germain, portando nuova linfa tra le file dei parigini, con l'obiettivo di tornare ad essere dominante anche in Europa. A tal proposito, alcune sue dichiarazioni rilasciate a La Nueve Espana, hanno acceso il dibattito sul suo futuro e la possibilità di terminare il suo percorso da allenatore.

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Luis Enrique e la sua filosofia di vita

Mentre il Psg si prepara a disputare, per il secondo anno consecutivo, la finale di, il tecnico spagnolo ha lasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro e il suo rapporto con l'età.

MONACO, GERMANIA - MAGGIO 06: Luis Enrique, Allenatore del Paris Saint-Germain, reagisce durante la semifinale di ritorno di UEFA Champions League 2025/26 nel match tra FC Bayern München e Paris Saint-Germain al Football Arena Munich il 06 Maggio, 2026 a Monaco, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Luis Enrique ha voluto sottolineare come non voglia prolungare troppo a lungo la sua carriera da allenatore, e che questa potrebbe essere la sua ultima panchina:" Ormai ho una certa età, non voglio diventare vecchio in panchina. Questo è un discorso che affronto sempre con mia moglie. Non voglio arrivare a quel punto, ormai vedo sempre più allenatori anziani e questa cosa mi destabilizza un po'. Penso che non si possa allenare oltre i sessant'anni".

Queste parole mostrano un tecnico consapevole del tempo che passa e dell'idea di voler scegliere autonomamente quando mettere la parola fine alla sua avventura.

L'ultimo ballo con i parigini?

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Nel corso della chiacchierata, Luis Enrique ha aggiunto anche un passaggio legato alla sua famiglia e nella fattispecie con suo fratello. Sempre con tono ironico e scherzoso, lo spagnolo ha dichiarato:" Scherzo molto spesso con mio fratello Felipe, mi piace prenderlo in giro. Gli dico sempre che andrò prima io in pensione di lui, lui ha 55 anni e io 56;".L'ex Ct della, stando alle sue dichiarazioni, potrebbe allenare ancora per circa. Uno scenario che lascia presagire ad un prolungamento di contratto fino al, che potrebbe essere l'ultima fase della sua gloriosa avventura in panchina.

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