Ousmane Dembélé è uno dei giocatori più influenti del panorama calcistico. L'attaccante ha vissuto una carriera caraterizzata da alti e bassi. Negli ultimi anni, però, è diventato un punto fermo del Paris Saint- Germain soprattutto sotto la guida di Luis Enrique. Il francese è stato decisivo in svariati momenti della stagione sia in Ligue One che in Champions League. A tal proposito, ha rilasciato alcune dichiarazioni per Rothen s'enflamme su RMC Sport.

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Dembélé e il suo ruolo nel PSG

PARIGI, FRANCIA - APRILE 28: Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain guarda durante la partita la semifinale di UEFA Champions League nel match tra Paris Saint-Germain e FC Bayern München al Parc des Princes il 28 Aprile, 2026 a Parigi, Francia. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Dembélé è diventato un giocatore indispensabile nello scacchiere del Paris Saint-Germain grazie al suo talento puro. Non è più soltanto un esterno che dribla l'uomo, ma un giocatore completo, capace di stravolgere le partite con una sola giocata. La sua capacità di essere determinante ha permesso ai parigini di conquistare numerosi titoli tra cui la Champions League lo scorso anno. Anche in questa annata, il francese è stato decisivo, specialmente nella gara di ritorno contro il Bayern Monaco, per conquistare la seconda finale consecutiva.

Proprio per questi motivi il tecnico spagnolo non può fare a meno del suo numero dieci, che ha risposto a voci che lo vedono lontano dal Club: "Ho ancora due anni di contratto con la società, mi trovo benissimo con tutte le componenti della squadra, staff, tecnico e i miei compagni di squadra. Non vedo perchè dovrei cambiare, sono concentrato al massimo per questa stagione e anche per quelle future".

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Il futuro e le sue condizioni fisiche

Ilha voluto ribadire quanto sia concentrato totalemente sul Club e sulla finale di Champions League. Durante l'intervista ha scherzato sulla questione rinnovo:"Ovviamente sono ironico, mi piacerebbe davvero tanto continuare la mia avventura qui per anni".

Lo stesso Dembélé ha voluto rassicurare tutti sulla sua situazione fisica:" Ho avuto un piccolo problemino contro il Paris Fc, ma niente di preoccupante, penso che non ci siano problemi per la finale di Champions".

Ripercorrendo la sua carriera. l'ex giocatore del Barcellona ha sottolineato come nel corso del tempo abbia imparato a convivere con gli infortuni:" Ho avuto parecchi infortuni nella mia carriera, ma questi non mi hanno mai fermato, adesso capisco quando fermarmi per non aggravare la situazione. Sono cose che impari con il tempo".

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