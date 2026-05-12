Luis Enrique elogia la stagione del Lens in Ligue 1. Il tecnico del PSG esalta i rivali: "Ci hanno dato tanti problemi, Sage è il miglior allenatore"
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Il PSG è alle prese con un finale di stagione a dir poco entusiasmante. I parigini, proprio come l'anno scorso, hanno la possibilità di giocarsi la prestigiosa finale di Champions League. Ma stavolta il campionato non è già deciso in anticipo, grazie alla clamorosa ed inaspettata cavalcata che sta facendo il Lens in Ligue 1. A riconoscerlo apertamente, in un bellissimo gesto di onestà sportiva, è stato Luis Enrique: "È la prima volta da quando sono qui che una squadra ci dà così tanti problemi", ha ammesso candidamente l'allenatore spagnolo. "Nessuno se lo immaginava all'inizio della stagione".
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L'onore delle armi e i complimenti ai rivaliNonostante l'accesa rivalità per la conquista del titolo nazionale che terrà col fiato sospeso i tifosi fino all'ultima giornata, il tecnico del PSG non ha voluto nascondere la propria immensa ammirazione per l'incredibile lavoro svolto dai diretti concorrenti. In conferenza stampa, l'ex CT della Spagna ha voluto dedicare un pensiero speciale proprio a chi gli sta dando filo da torcere: "Congratulazioni al Lens e a Pierre Sage", ha dichiarato apertamente davanti ai giornalisti, dimostrando una grandissima sportività in un momento così cruciale e teso dell'anno.
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Un capolavoro da premio come miglior allenatoreIl riconoscimento di Luis Enrique non si è limitato ai semplici complimenti di rito per la stagione disputata, ma si è spinto fino a un vero e proprio endorsement ufficiale per i premi individuali di fine anno. Riconoscendo la grandezza di una cavalcata quasi miracolosa, lo spagnolo ha sentenziato senza mezzi termini: "Lui merita di vincere il trofeo di miglior allenatore della Ligue 1. Quello che ha fatto è incredibile". Un attestato di stima inequivocabile che fa bene a tutto il movimento calcistico transalpino.
🚨 Luis Enrique: “This is the first time since I've been here that a team has given us so much trouble. Nobody imagined this at the start of the season”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026
“Congrats to Lens and to Pierre Sage, he deserves to win the Ligue 1 best coach trophy. What he's done is incredible”. pic.twitter.com/Crw40ePK9e
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