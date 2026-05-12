Il PSG è alle prese con un finale di stagione a dir poco entusiasmante. I parigini, proprio come l'anno scorso, hanno la possibilità di giocarsi la prestigiosa finale di Champions League. Ma stavolta il campionato non è già deciso in anticipo, grazie alla clamorosa ed inaspettata cavalcata che sta facendo il Lens in Ligue 1. A riconoscerlo apertamente, in un bellissimo gesto di onestà sportiva, è stato Luis Enrique: "È la prima volta da quando sono qui che una squadra ci dà così tanti problemi", ha ammesso candidamente l'allenatore spagnolo. "Nessuno se lo immaginava all'inizio della stagione".

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 5 MAGGIO: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, parla ai media durante la conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern Monaco e Paris Saint-Germain alla Football Arena di Monaco il 5 maggio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

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L'onore delle armi e i complimenti ai rivali

Nonostante l'accesa rivalità per la conquista delche terrà col fiato sospeso i tifosi fino all'ultima giornata, il tecnico delnon ha voluto nascondere la propria immensa ammirazione per l'incredibile lavoro svolto dai diretti. In conferenza stampa, l'ex CT dellaha voluto dedicare un pensiero speciale proprio a chi gli sta dando filo da torcere: "Congratulazioni al Lens e a Pierre Sage", ha dichiarato apertamente davanti ai giornalisti, dimostrando una grandissimain un momento così cruciale e teso dell'anno.

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Un capolavoro da premio come miglior allenatore

🚨 Luis Enrique: “This is the first time since I've been here that a team has given us so much trouble. Nobody imagined this at the start of the season”.



“Congrats to Lens and to Pierre Sage, he deserves to win the Ligue 1 best coach trophy. What he's done is incredible”. pic.twitter.com/Crw40ePK9e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

Il riconoscimento dinon si è limitato ai semplicidi rito per la stagione disputata, ma si è spinto fino a un vero e proprioufficiale per i premi individuali di fine anno. Riconoscendo la grandezza di unaquasi miracolosa, lo spagnolo ha sentenziato senza mezzi termini: "Lui merita di vincere il trofeo di miglior allenatore della Ligue 1. Quello che ha fatto è incredibile". Un attestato diinequivocabile che fa bene a tutto il movimento calcistico transalpino.

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