Alla vigilia della semifinale del Mondiale per Club, Luis Enrique ha preferito non soffermarsi sul ritorno di Mbappé contro la sua ex squadra, il PSG. Il tecnico spagnolo ha inoltre difeso Donnarumma

Stefano Sorce 9 luglio - 10:20

Alla vigilia della semifinale del Mondiale per Club tra il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e il Real Madrid, l’attenzione mediatica era inevitabilmente rivolta al grande ex Kylian Mbappè. Il fuoriclasse francese, oggi in maglia blanca, affronterà per la prima volta la sua ex squadra in una sfida dal sapore speciale. Ma il tecnico dei parigini, ha preferito spegnere i riflettori su questo aspetto.

Luis Enrique su Mbappè e il passato — "Il passato non conta", ha dichiarato in conferenza stampa. "Appartiene al passato e il passato dice molto poco. Noi siamo concentrati sul presente". Luis Enrique ha ribadito il concetto anche quando gli è stato chiesto se Mbappé potesse essere particolarmente motivato per affrontare i suoi ex compagni: "Anche questo tipo di domande appartiene al passato. Non parlo più del passato", ha tagliato corto.

Donnarumma sotto accusa: la difesa dei protagonisti — Luis Enrique ha poi preso le difese di Gianluigi Donnarumma, oggetto di critiche per l’episodio che ha causato il grave infortunio a Musiala nel match contro il Bayern Monaco, costato l’eliminazione dei tedeschi. "Conosciamo tutti Gigio, sappiamo quanto sia una brava persona", ha detto il tecnico. "Il calcio è uno sport in cui gli infortuni fanno parte del mestiere. Non c’era alcuna intenzione maliziosa, si è visto chiaramente. Non commenterò le dichiarazioni di altri. Gigio è scosso, ma ha già parlato con Musiala e gli augura una pronta guarigione, come tutti noi".

Anche Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha difeso il collega: "È stato solo sfortuna. È eccessivo dare la colpa a Donnarumma", ha dichiarato. Infine, a chi gli chiedeva un parere sul Chelsea, primo finalista del torneo, Enrique ha preferito non sbilanciarsi: "Non li conosco abbastanza per un’analisi approfondita. So che sono molto forti, ma prima dobbiamo vincere contro il Real Madrid. Solo in caso di qualificazione potremo parlare della finale. Intanto, complimenti al Chelsea".

Il calcio d’inizio della sfida tra PSG e Real Madrid è previsto per le 20:00 del 9 luglio. In palio, un posto nell’ultimo atto del Mondiale per Club. La tensione è già alle stelle.